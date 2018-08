La misura decisa da Autostrade è emersa nel corso del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella in cui si è fatto il punto dello stato di avanzamento dei lavori nel tunnel dopo l’incendio di un tir

GROTTAMMARE – Dopo il completamento di un mini-tunnel all’interno della galleria ‘Castello’ in direzione sud tra Pedaso e Grottammare, sarà riaperta dalla tarda mattinata del 31 agosto, e solo al traffico leggero, la circolazione autostradale nel tratto A14 tra Marche e Abruzzo in direzione sud. La misura decisa da Autostrade è emersa nel corso del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella in cui si è fatto il punto dello stato di avanzamento dei lavori nel tunnel dopo l’incendio di un tir, il 23 agosto, che ha danneggiato la struttura imponendo prima l’uscita obbligatoria nel interessato tratto, poi lo scambio di corsia verso Pescara ora in vigore, con circolazione a doppio senso sulla carreggiata nord tra Grottammare e Porto San Giorgio. Tutto ciò, in concomitanza con il controesodo, ha provocato lunghi incolonnamenti specialmente nel fine settimana.

