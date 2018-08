Lo scorso 29 agosto, in Piazza Mazzini a Grottammare, ha avuto luogo l’ultimo appuntamento dedicato al mondo dell’arte comica nazionale che ha visto esibirsi il campione in carica Claudio Sciara. Da annotare la presenza della campionessa di bike, Maria Vittoria Di Carlo, e del rapper sambenedettese, J.And

GROTTAMMARE – Lo scorso 29 agosto, in Piazza Mazzini a Grottammare, ha avuto luogo l’ultimo appuntamento del tour di Cabaret Amore Mio 2018, il 16esimo di questa stagione, con il quale l’associazione Lido degli Aranci, ha concluso la sua programmazione estiva per il 2018.

Cabaret Tour e Notti magiche sono state le due kermesse dedicate al mondo dell’arte comica nazionale e della magia nazionale, con le quali il Lido degli Aranci ha voluto omaggiare Piazza Mazzini e Piazza Carducci; in sintonia con l’amministrazione comunale di Grottammare, guidata da Enrico Piergallini.

La serata ha visto esibirsi il vincitore in carica del Trofeo Cabaret Amore Mio di Grottammare, il romano Claudio Sciara, il quale ha riproposto i suoi migliori sketch; ovviamente ha portato in scena anche il monologo grazie al quale ha vinto l’edizione del 5 maggio di Cabaret Amore Mio 2018.

L’occasione è stata anche per portare i saluti dell’amministrazione comunale, grazie alla presenza dell’assessore Manolo Olivieri; la serata ha visto, inoltre, premiare la turista romana Adriana Celli Gattoni, come Premio Fedeltà da parte del Lido degli Aranci; questa è stata premiata con una litografia di Franco Pirzio ed un gagliardetto storico del Festival Cabaret Amore Mio per essere una delle abbonate più longeve: da quando risiede nella perla dell’Adriatico, difatti, non si è persa nessuna delle serate annesse di comicità che si sono svolte. Per questo il Lido degli Aranci, capitanato dal Presidente Alessandro Ciarrocchi, ha voluto donarle questi due piccoli presenti.

Alla serata, inoltre, ha presenziato anche la campionessa di bike, Maria Vittoria Di Carlo, che è in lizza per dei trofei nazionali di categoria, dedicati alle moto per under 13; ed anche il rapper sambenedettese, J.And, che ha dedicato al pubblico grottammarese la canzone “Chaparrita” con la quale sta avendo su YouTube migliaia di visualizzazioni e si presta ad essere la canzone rap dell’estate del Piceno.

Il Lido degli Aranci, ora avrà un piccolo break. Il prossimo appuntamento, difatti, sarà il 6 ottobre dove, guidata da Fabiola Silvestri e Giuseppe Cameli avrà luogo la 4a edizione “Le Grotte Talent”, il talent contest della città di Grottammare. Moltissime sono le selezioni che Lido degli Aranci sta avendo in questi giorni per scegliere i migliori talenti grottammaresi, non famosi, ma con una passione artistica, per omaggiare la serata che è aperta al talento città di Grottammare.

