Gli appuntamenti sono previsti per il 2,7 e 8 settembre presso piazza Alighieri e Chalet Bagni delle Stelle. I dem tratteranno argomenti come: i rapporti politici tra Italia ed Europa e il nuovo Ospedale Unico

GROTTAMMARE – Giungono a Grottammare alti esponenti del centro-sinistra nazionale, in occasione della Festa dell’Unità in programma il 7 e 8 settembre.

Il 2 settembre alle ore 11 presso lo chalet Bagni delle Stelle di Grottammare, un incontro con l’ex candidato sindaco per Roma ed ex vicepresidente della Camera per il Partito Democratico Roberto Giachetti. L’evento è un’anteprima della Festa dell’Unità prevista per il 7 e l’8, sarà presente, oltre al deputato, anche il Vicepresidente Regione Marche Anna Casini.

Il 7 settembre, presso Piazza Dante Alighieri di Grottammare l ore 21, la deputata PD Alessia Morani e il Vicepresidente Parlamento Europeo David Sassoli parleranno di attualità politica tra Italia ed Europa.

L’8 settembre, il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli parlerà di uno degli argomenti che interessa maggiormente il nostro territorio: Il nuovo ospedale unico di primo livello, d’eccellenza.

Prevista Cena presso Osteria Infinito con menù km a 15€

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 46 volte, 46 oggi)