ROMA-Sono stati ufficializzati i 9 Gironi del prossimo campionato di Serie D 2018/19.

Al via 168 (2 in più rispetto alla scorsa stagione) squadre con tutte le regioni d’Italia rappresentate ad esclusione della Valle D’Aosta.

La Lombardia è la regione più rappresentata con ben 27 (una in meno però rispetto alla scorsa stagione) squadre, seguito dalla Toscana, distaccata a quota 17.

Sei Gironi sono a 18 squadre e tre a 20 (E, F e G).

Ricordiamo che sono state aggiunte in sovrannumero le 6 squadre (nobili decadute) fallite: Avellino (nel Girone G), Bari (nel Girone I) e Cesena (nel Girone F) che avrebbero dovuto giocare in Serie B e Fidelis Andria (nel Girone H) e Reggiana (nel Girone D assieme al Modena , altra nobile decaduta che la scorsa stagione era stato radiato dopo 12 giornate in Serie C Girone B) che avrebbero dovuto invece giocare in Serie C.

Mentre le squadre ripescate sono: Anzio, Cannara, Classe, Jesina, Montebelluna e Villafranca Veronese.

Dunque Bari di Aurelio De Laurentis e guidato in panchina da Giovanni Cornacchini è finito come scritto sopra è stato inserito nell’ultimo Girone, quello I.

Nel Girone F 6 squadre a testa per Marche (Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese e Sangiustese) ed Abruzzo (Avezzano, Francavilla 1927, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese) seguite con 5 dalla new-entry Romagna (Cesena, Forlì, Sammaurese, Santarcagelo e Savignanese), completano poi il Girone le 3 squadre del Molise (Campobasso, Isernia ed Olympia Agnonese).

Rispetto alla scorsa stagione la novità di questo Girone sta nell’inserimento delle squadre romagnole e nell’assenza del San Marino ( inserito quest’anno nel Girone D).

Le favorite alla vittoria finale del Girone F sono senza dubbio Cesena in primis seguita da Matelica, Santarcangelo e Campobasso.

Ricordiamo che il Campionato (che sarebbe dovuto partire domenica 2 settembre) di Serie D partirà per tutti e 9 i Gironi domenica 16 settembre 2018 alle ore 15, mentre la Coppa Italia è iniziata domenica 26 agosto con il Turno Preliminare e parte del 1° turno in gara unica.

I quattro fuoriquota da schierare in campo dovranno essere: un 98, due 99 ed un 2000 . Confermate le 5 sostituzioni a partita per ciascuna squadra.

Ecco i 9 Gironi:

Girone A (a 18 squadre): Arconatese, Borgaro Nobis Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fezzanese, Folgore Caratese, Inveruno, Lavagnese, Lecco, Ligorna, Milano City (ex Bustese), Pro Dronero, Savona, Sestri Levante, Stresa Sportiva ed Unione Sanremo.

Girone B (a 18 squadre): Ambrosiana, Caravaggio, Caronnese, Ciserano, Como, Darfo Boario, Legnago Salus, Mantova, Olginatese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Rezzato, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Villa D’Almè Valbrembana, Villafranca Veronese e Virtus Bergamo.

Girone C (a 18 squadre): Adriese, Arzignano Valchiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Clodiense Chioggia, Delta Rovigo, Este, Levico Terme, Montebelluna, Sandonà, Sankt Georgen, Tamai, Trento, Union Feltre e Virtus Bolzano.

Girone D (a 18 squadre): Adrense, Axys Zola, Calvina, Ciliverghe Mazzano, Classe, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Lentigione, Mezzolara, Modena, Oltrepovoghera, Pavia, Pergolettese, Reggio Audace (Reggiana), San Marino, Sasso Marconi e Vigor Carpaneto.

Girone E (a 20 squadre): Aglianese, Aquila Montevarchi, Gavorrano, Ghivizzano, Massese, Pianese, Ponsacco, Prato, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, San Gimignano, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza, Sinalunghese, Tuttocuoio, Viareggio, Bastia, Cannara e Sporting Trestina

Girone F (a 20 squadre): Avezzano, Campobasso, Castelfidardo, Francavilla (Ch) 1927, Forlì, Isernia, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, R.C. Cesena, Real Giulianova, Recanatese, Sammaurese, San Nicolò Notaresco, Sangiustese, Santarcangelo, Savignanese e Vastese.

Girone G (a 20 squadre): Aprilia Racing, Avellino, Budoni, Castiadas, Lanusei, Sassari Latte Dolce, Torres, Albalonga, Anzio, Cassino, Città di Anagni, Flaminia, Ladispoli, Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostiamare, Sff Atletico, Trastevere e Vis Artena.

Girone H (a 18 squadre): Az Picerno, Città di Gragnano, Gelbison, Granata, Nola, Pomigliano, Sarnese, Savoia, Sorrento, Francavilla (PZ), Audace Cerignola, Bitonto, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Nardò, Taranto e Team Altamura.

Girone I (a 18 squadre): Acireale, Bari, Castrovillari, Città di Gela, Città di Messina, Cittanovese, Igea Virtus, Locri, Marsala, Messina, Nocerina, Palmese, Portici, Roccella, Rotonda Calcio, Sancataldese, Troina e Turris.

Ecco le 168 squadre divise per regioni che comporranno la Serie D 2018/19:

Abruzzo: (6) Avezzano, Francavilla 1927, REAL GIULIANOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Pineto, San Nicolò Notaresco (ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò) e Vastese.

Basilicata (3) : Az Picerno, Fc Francavilla e ROTONDA CALCIO (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata).

Calabria : CASTROVILLARI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Cittanovese, LOCRI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria), Palmese e Roccella.

Campania : AVELLINO (Aggiunto in soprannumero), Frattese, Gelbison Vallo della Lucania, Gragnano, Herculaneum, Nocerina, Pomigliano, Portici, Sarnese, SAVOIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), SORRENTO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B) e Turris.

Emilia Romagna : AXYS ZOLA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), CESENA (Aggiunto in soprannumero dopo il fallimento societario; la scorsa stagione era giunto 13° in Serie B), CLASSE (Ripescato), Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, MODENA (la scorsa stagione radiato dopo la 12a giornata dalla Serie C Girone B), REGGIANA (Aggiunta in soprannumero col nome REGGIO AUDACE), Romagna Centro, Sammaurese, Sasso Marconi, SANTARCANGELO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone B), SAVIGNANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B) e Vigor Carpineto.

Friuli Venezia Giulia : CHIONS (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia), CJarlinz Muzane e Tamai.

Lazio : Albalonga, ANZIO (Ripescato), APRILIA RACING (Società nata dalla fusione tra Aprilia e Racing Fondi [che era retrocessa dopo aver perso il play out di Serie C Girone C]), Cassino, CITTA’ DI ANAGNI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B), LADISPOLI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostia Mare, Sff Atletico, Trastevere, Virtus Flaminia e VIS ARTENA (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A).

Liguria : FEZZANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria), Lavagnese, Ligorna, Savona, Sestri Levante ed Unione Sanremo.

Lombardia: ADRENSE (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C), Arconatese, CALVINA (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Caravaggio, Caronnese, CAVENAGO FANFULLA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A), Ciliverghe Mazzano, Ciserano, Como (?C), Crema, Darfo Boario, Folgore Caratese, Inveruno, Lecco, Mantova, Milano City (ex Bustese), Olginatese, OltrepoVoghera, Pavia, Pergolettese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, SONDRIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), VILLA D’ALME’ VALBREMBANA (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza) e Virtus Bergamo.

Marche (6): Castelfidardo, JESINA (Ripescata, era retrocessa sul campo in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò), Matelica, MONTEGIORGIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche), Recanatese e Sangiustese.

Molise (3): Campobasso, ISERNIA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Molise) ed Olympia Agnonese.

Piemonte: Borgaro Nobis Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, PRO DONERO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) e STRESA SPORTIVA (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Puglia: Audace Cerignola, BARI (Aggiunto in soprannumero), CITTA’ DI FASANO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Puglia), FIDELIS ANDRIA (Aggiunta in soprannumero), Gravina, Nardò, OMNIA BITONDO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Taranto e Team Altamura.

Sardegna: Budoni, CASTIADAS (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Lanusei, Latte Dolce e TORRES (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza).

Sicilia: Acireale, CITTA’ DI MESSINA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B), Gela, Igea Virtus Barcellona, MARSALA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), Messina, Sancataldese e Troina.

Toscana: AGLIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), Aquila Montevarchi, GAVORRANO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone A) , Ghivizzano Borgoamozzano, Massese, Pianese, Ponsacco, PRATO (?C; retrocesso direttamente [per distacco superiore agli 8 punti dalla 16a] dalla Serie C Girone A , dove è giunto ultimo [19°]), Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, SAN GIMIGNANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, SINALUNGHESE (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Tuttocuoio e Viareggio.

Trentino Alto Adige: Levico Terme, SANKT GEORGEN (Neopromosso avendo vinto la Coppa Italia Dilettanti 2018), Trento e VIRTUS BOLZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige).

Umbria: BASTIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria e la Coppa Italia Dilettanti), CANNARA (Ripescato) e Sporting Trestina.

Veneto : Adriese, Ambrosiana, Arzignano Valchiampo, Belluno, Campodarsego (vincitore Coppa Italia di Serie D 2018), CARTIGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A), Clodiense, Delta Rovigo, Este, Legnago Salus, MONTEBELLUNA (Ripescato), SANDONA'(Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B), Union Feltre e VILLAFRANCA VERONESE (Ripescata).

Repubblica di San Marino: San Marino.

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie C), neopromosse (dall’Eccellenza), fuse (tra loro) e ripescate.

?C= Le squadre che potrebbero ancora essere ripescate in Serie C.

COPPA ITALIA DI SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL CAMPODARSEGO) 2018/19:

Risultati Turno Preliminare in gara unica di domenica 26 agosto (data in cui era in programma il 1°Turno; il turno preliminare si doveva giocare domenica 19 agosto) 2018:

Gara 1: Tamai-Chions 2-1

Gara 2: Cjarlins Muzane-Sandonà (Gara giocata sabato 25 agosto) 3-0

Gara 3: Clodiense Chioggia-Delta Porto Tolle 1-0

Gara 4: Trento-St Georgen 2-1

Gara 5: Levico Terme-Virtus Bolzano 1-1 D.T.R. e 4-6 D.C.R.

Gara 6: Montebelluna-Cartigliano 1-3

Gara 7: Ambrosiana-Vigor Carpaneto 2-1

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Adrense 0-0 D.T.R. ed 8-7 D.C.R.

Gara 9: Olginatese-Scanzorosciate 4-2

Gara 10: Ciserano-Calvina 2-2 D.T.R. e 6-7 D.C.R.

Gara 11: Seregno-Villa D’Alme Valbrembana 2-3

Gara 12: Oltrepovoghera-Fanfulla 1-1 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 13: Sondrio-Lecco 1-3

Gara 14: Borgaro Nobis Torinese-Pro Dronero 2-3

Gara 15: Casale -Stresa Sportiva (Gara giocata sabato 25 agosto) 3-0

Gara 16: Lavagnese-Ligorna 3-2

Gara 17: Sestri Levante-Fezzanese (Gara giocata sabato 25 agosto al Comunale di Lavagna [Genova]) 2-4

Gara 18: Reggio Audace (Reggiana)-Sasso Marconi (Gara giocata al Comunale Mirabello di Reggio Emilia) 1-0 (60’Broso)

Gara 19: Mezzolara-Modena 1-0 (26’Federico Sala)

Gara 20: Axys Zola-Forlì 2-1

Gara 21: Savignanese-Classe 1-0

Gara 22: Castelfidardo-Santarcangelo 2-1 (3’Mirco Severini, 9’Fuchi [S], 91’Bracciatelli)

Gara 23: Recanatese-Jesina 1-1 (10’Pera [R], 20’Lorenzo Pasqualini [J]) D.T.R. e 2-4 D.C.R. Sequenza rigori: Alessandro Capone (J) gol, Sivilla (R) parato, Yabrè (J) gol, Pera (R) gol, Marco Ricci (J) gol, Borrelli (R) gol, Bordo (J) gol e Federico Palmieri (R) parato.

Gara 24: Bastia -Montegiorgio 2-0 (30’Tascini, 93’Dario Colombi).

Gara 25: Sporting Club Trestina-Cannara 2-3

Gara 26: San Nicolò Notaresco-Real Giulianova 0-1 (29’Tozzi Borsoi su rigore. Espulsi: al 28’Di Lollo del San Nicolò per aver toccato la sfera con le mani nella propria area impedendo una chiara occasione da gol per gli ospiti ed al 69’Marco Antonelli del Real Giulianova per doppia ammonizione)

Gara 27: Aglianese-Prato 2-0

Gara 28: Ghivizzano Borgo a Mozzano-Tuttocuoio 0-0 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 29: Gavorrano-San Gimignano 2-1

Gara 30: Scandicci-Sinalunghese 1-0

Gara 31: Olympia Agnonese-Campobasso 1-2 (20’Branicky, 47’Nyang [O.A], 84’Branicky).

Gara 32: Città Di Anagni-Isernia 1-1 (42’Di Giovanni [C.d’A.], 47’Frabotta [I]) D.T.R. e 3-4 D.C.R. Sequenza rigori: Emanuele Capuano (C.d.A.) parato, Albino Fazio (I) gol, Tataranno (C.d.A.) gol, Frabotta (I) parato, Pralini (C.d.A.) gol, Raffaele De Chiara (I) gol, Galvanio (C.d.A.) gol, Pierluigi Vitale (I) gol, Luca Di Giovanni (C.d.A.) palo, Marco Di Matteo (I) fuori, D’Orsi (C.d.A.) fuori e Barretta (I) gol.

Gara 33: Anzio-Vis Artena 0-2

Gara 34: Ladispoli-Flaminia 2-3

Gara 35: Ostia Mare-Budoni (Gara giocata mercoledì 29 agosto) 1-0

Gara 36: Torres-Latte Dolce 0-3

Gara 37: Castiadas-Lanusei 0-0 D.T.R. e 6-7 D.C.R.

Gara 38: Avellino-Nola (Gara rinviata a data da destinarsi)

Gara 39: Turris-Pomigliano 4-0

Gara 40: Sorrento -Granata 1-0

Gara 41: Sarnese-Portici 0-2

Gara 42: Bari-Bitonto (Gara rinviata a data da destinarsi)

Gara 43: Fidelis Andria-Città Di Fasano (Gara rinviata a data da destinarsi)

Gara 44: F.C. Francavilla-Rotonda Calcio (Gara giocata venerdì 24 agosto) 2-3

Gara 45: Castrovillari-Cittanovese 1-0

Gara 46: Locri-Roccella 0-1

Gara 47: Palmese-Città di Messina 2-2 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 48: Sancataldese-Marsala 2-2 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate al 1° Turno.

Programma Primo turno in gara unica di domenica 2 settembre (data in cui sarebbe dovuto partire il Campionato; il 1° turno si doveva giocare domenica 26 agosto) 2018 ore 16:

Gara 1: Tamai-Cjarlins Muzane

Gara 2: Adriese-Clodiense Chioggia

Gara 3: Belluno-Trento

Gara 4: Union Feltre-Virtus Bolzano

Gara 5: Arzignano Valchiampo-Cartigliano

Gara 6: Este-Legnago Salus (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-1 D.T.R. e 4-6 D.C.R.

Gara 7: Ambrosiana-Ciliverghe Mazzano

Gara 8: Olginatese-Villa D’Alme Valbrembana

Gara 9: Calvina-Darfo Boario

Gara 10: Fanfulla-Pavia

Gara 11: Virtus Bergamo-Lecco

Gara 12: Folgore Caratese-Pro Sesto

Gara 13: Arconatese-Milano City (ex Bustese)

Gara 14: Inveruno-Caronnese

Gara 15: Crema-Pergolettese

Gara 16: Ponte San Pietro Isola-Caravaggio (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-0

Gara 17: Borgosesia-Casale

Gara 18: Bra-Pro Dronero

Gara 19: Savona-Massese

Gara 20: Fezzanese-Lavagnese

Gara 21: Reggio Audace (Reggiana)-Lentigione

Gara 22: Mezzolara -Fiorenzuola

Gara 23: Axys Zola-Mantova

Gara 24: Savignanese-R.C. Cesena

Gara 25: Sammaurese-San Marino

Gara 26: Castelfidardo-Jesina

Gara 27: Pineto-Sangiustese (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-0 (12’Pedalino)

Gara 28: Bastia-Cannara

Gara 29: Francavilla 1927 -Real Giulianova

Gara 30: Vastese-Avezzano

Gara 31: Ostia Mare-Aprilia Racing Club

Gara 32: Latte Dolce-Lanusei

Gara 33: Trastevere-Flaminia

Gara 34: Sff Atletico-Gavorrano

Gara 35: Latina-Vis Artena

Gara 36: Monterosi -Lupa Roma (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 3-1

Gara 37: Cassino-Isernia

Gara 38: Aquila Montevarchi-Sangiovannese (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 3-3 D.T.R. ed 8-7 D.C.R.

Gara 39: Real Forte Querceta-Viareggio (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 4-1

Gara 40: Seravezza Pozzi-Ponsacco (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-1 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 41: Pianese-Scandicci

Gara 42: Aglianese-Tuttocuoio

Gara 43: Audace Cerignola-Campobasso

Gara 44: Taranto -Nardò (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 0-0 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 45: Team Altamura VS Vincente di Bari-Bitonto

Gara 46: Gravina VS Vincente di Fidelis Andria-Città Di Fasano

Gara 47: Gragnano-Portici

Gara 48: Turris-Nocerina

Gara 49: Sorrento VS Vincente di Avellino-Nola

Gara 50: Savoia-Gelbison

Gara 51: Rotonda Calcio-Castrovillari

Gara 52: Gela-Troina

Gara 53: Roccella-Città di Messina

Gara 54: Messina-Igea Virtus Barcellona

Gara 55: Acireale-Marsala

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre già approdate ai Trentaduesimi di finale.

CALENDARIO DATE

Domenica 26 agosto (e non più domenica 19 come in precedenza stabilito) 2018 Turno preliminare in gara unica

Domenica 2 settembre (e non più domenica 26 agosto come in precedenza stabilito) 2018 1° Turno in gara unica

Domenica 9 settembre 2018 Trentaduesimi di finale in gara unica

Mercoledì 31 ottobre 2018 Sedicesimi di finale in gara unica

Mercoledì 28 novembre 2018 Ottavi di fianale in gara unica

Mercoledì 12 dicembre 2018 Quarti di finale in gara unica

Mercoledì 27 marzo 2019 Semifinale di andata

Mercoledì 3 aprile 2019 Semifinale di ritorno

Sabato 18 maggio 2019 Finale in gara unica

