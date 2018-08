L’Associazione Culturale L’Astrolabio, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, vi aspetta il 29 ed il 30 agosto dalle 19 alle 24, per vivere questa emozionante passeggiata live in Via Paolini, l’ormai nota “via dell’arte” della cittadina rivierasca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giunge all’ultimo appuntamento estivo, la prima edizione di Attraverso l’Arte, la manifestazione artistica giovanile che ha cambiato il modo di vedere il processo creativo e l’ha reso condivisibile con tutti.

L’Associazione Culturale L’Astrolabio, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, dà appuntamento il 29 e il 30 agosto dalle 19 alle 24, per vivere questa emozionante passeggiata live in Via Paolini, l’ormai nota “via dell’arte” di San Benedetto del Tronto!

Le opere d’arte dal momento dell’ispirazione fino al tocco di colore finale: i visitatori avranno la possibilità di vedere tutto il percorso dal vivo e interagendo con gli artisti prima persona.

Oltre al Live Painting degli artisti, ci sarà il Set Fotografico aperto ai visitatori, che diventeranno soggetti estemporanei dei bravissimi fotografi presenti all’evento, per scatti spontanei e divertenti.

Novità per questa ultima “passeggiata” sarà la Body Painting Live realizzata da una fantastica artista e truccatrice; le forme espressive dell’arte non hanno confini!

Naturalmente non possono mancare le Proiezioni In Villa, opere cinematografiche sui grandi artisti del passato e contemporanei proiettate all’interno del giardino di una splendida villa in stile liberty che conferisce a Via Paolini un fascino unico;

Alle ore 21:30, e con ingresso libero, il 29 agosto sarà proiettato “Basquiat” di Julian Schnabel (1996); mentre il 30 agosto sarà la volta di “Loving Vincent” di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (2017) .

Questa nuova ed emozionante iniziativa dell’Astrolabio è stata un incredibile crescendo di consensi e partecipazione, ma i progetti e gli eventi dell’Associazione non finiscono con l’estate, anzi!

Il calendario autunnale è già in fase di lavorazione e prevede, tanto per cominciare, corsi artistici e creativi aperti a tutti che partiranno a ottobre nel Centro Culturale in Via S.Michele 31 a S.Benedetto del Tronto.

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative e tutte le info si può visitare la pagina Facebook L’Astrolabio.

Per l’evento Attraverso l’Arte l’associazione organizzatrice ringrazia il Comune di San Benedetto del Tronto e tutti gli sponsor : i locali Room 76 e Rat Pack, Livia e Amato Viticoltori, Alydama Autonoleggio, Idea Pallet e la Parrucchieria Sartarelli. Un ringraziamento speciale va a Federica Renzi , fotografa ufficiale dell’evento.

