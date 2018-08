Il consigliere del Pd prende spunto dai problemi di viabilità di questi giorni per riprendere il discorso bretella/terza corsia. E sconfina pure sull’Ospedale Unico: “Il nostro territorio è pronto a dire sempre no e a rimbalzare le responsabilità”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il traffico di questi giorni ha messo in evidenza tutta la criticità del nostro sistema di mobilità. In particolare si è evidenziata la fragilità della nostra città, andata in tilt a causa della chiusura della galleria ma anche a causa di lavori stradali in orario che definire inopportuno è poco” a parlare è Tonino Capriotti, consigliere comunale del Pd che rilancia, dopo i problemi di traffico di questi giorni, i temi bretella, terza corsia e mobilità ma dice pure: “Fino a quando ci limiteremo a parlarne e basta? Sarà ora di intervenire seriamente?”.

“Abbiamo visto che i soldi per il Piceno ci sono ma, inspiegabilmente, sono bloccati, inutilizzati. Conseguenza: il nostro territorio rimane sempre dietro, con gli ormai noti risvolti sull’occupazione. Bloccati totalmente sulle infrastrutture: terza corsia autostradale, bretella, nuovo ospedale. Sempre pronti a dire no a tutto ed a rimbalzare su altri le responsabilità” continua l’esponente dei “dem” sconfinando anche sull’attuale e caldissimo tema Sanità.

“Nel frattempo diamo lezioni, non presentiamo progetti, non facciamo i lavori, assistendo passivi al degrado del nostro territorio. Oltre alle chiacchiere ed alle lezioni il nulla. Bene ha fatto Fabio Urbinati a porre il problema in Consiglio regionale (il consigliere sambenedettese vorrebbe rimettere sul banco regionale il tema terza corsia n.d.r.). Lo stesso faremo in Consiglio comunale ma se chi ha le responsabilità non si dà una mossa rimarremo il fanalino di coda della Regione.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 52 volte, 52 oggi)