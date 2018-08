GROTTAMMARE – “Grottammare Viva”: già nel nome della nuova associazione composta da sette realtà commerciali c’è la volontà di dare il proprio contributo per rendere ancora più dinamica la vita del centro cittadino.

Bistrot Kursaal, Di nuovo Cin Cin Bar, Dillà Pub, Mirtillo Viola bottega bio, Osteria Infinito, Osterix pub e Pineta Café sono le attività, tutte operanti nella somministrazione di alimenti e bevande, promotrici di un’associazione che comunque “è aperta a nuove adesioni “, come afferma il presidente Marco Sbernini.

“Non possiamo che rallegrarci della nascita di questa nuova associazione – afferma l’Assessore allo Sviluppo e alla Promozione Lorenzo Rossi – che, in modo spontaneo, ha messo insieme tante diverse esperienze del medesimo settore commerciale, convinte che la collaborazione sia un modello vincente rispetto alla concorrenza spietata. Sicuramente porterà un beneficio ulteriore alla vita della città, anche al di fuori dell’ambito meramente produttivo. Un altro aspetto positivo è l’età media molto bassa, che testimonia però un alto grado di maturità imprenditoriale”.

La prima iniziativa sarà “Grotteat”, una manifestazione di due giorni, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, presso la pineta Ricciotti, dalle ore 18. Ogni attività proporrà le proprie specialità, con piatti e bevande per tutti i palati. La prima serata sarà allietata dalla musica del dj Manuel Orsolini, mentre il sabato sarà la volta del gruppo soul “Smoking Clouds”. Sarà presente anche un piccolo mercatino artigianale.

“Abbiamo in cantiere già molte idee per i prossimi mesi – dichiara il presidente Sbernini – e possiamo annunciare che la prossima sarà già prima della fine di settembre, in concomitanza con l’avvio dell’Oktoberfest. La nostra associazione persegue anche un fine sociale, e infatti abbiamo deciso di acquistare con parte degli incassi due defibrillatori da donare alla Città.”

“Apprezzo questi ragazzi sia a livello personale che lavorativo – commenta il consigliere comunale con delega alle Attività Produttive Samuela Castelletti – Sono contenta della nascita di questa nuova associazione, che avrò cura di appoggiare e sponsorizzare”

