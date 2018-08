Sarà possibile iscriversi per partecipare al contest 2018 come poeta fino al 31 agosto seguendo il bando pubblicato sul sito istituzionale www.premiowilde.org

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Premio Wilde quest’anno, con l’organizzazione de Rotary Club Teramo Est e Rotary Club Teramo Nord Centenario, con il patrocinio dell’Osservatorio Parlamentare Europeo, del Comune di San Benedetto del Tronto, Rotary International Distretto 2090, Associazione Noi Polizia, Spoleto Art Festival e l’AUGE Accademia Universitaria degli Studi Giuridici come Cultural partner si svolgerà in San Benedetto del Tronto presso l’Auditorium “Tebaldini” in data 27 ottobre alle ore 15:30. L’ingresso sarà gratuito e libero.

Dal 2007 il nome di Oscar Wilde è ritornato a toccare le più alte sfere culturali, scrollandosi da addosso decenni di polvere; rinnovandosi ogni anno con autori e autrici provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa con il concorso ufficiale di caratura europea a lui intitolato.

In un caleidoscopico vortice di talento, come antichi e impavidi guerrieri, poeti e poetesse dai 9 anni in poi, gareggiamo in tre sezioni, a colpi di liriche e pathos difronte alla terza e ultima commissione, dando vita ad un evento degno dei grandi fasti poetici dei secoli passati.

Nessuna ingerenza politica ed economica. Autori noti e sconosciuti concorrono alla pari, con un regolamento rigido.

Con il patrocinio delle istituzioni europee, nazionali e territoriali e la partnership oramai decennale con lo Spoleto Art Festival con la figura del Presidente, il Prof. Luca Filipponi e altre Organizzazioni e Associazioni di rilievo nazionale ed Europeo, proietta sempre di più Premio Wilde a divenire nei prossimi anni, un vero e proprio festival culturale nel quale, la poesia e la letteratura si fondono con le arti più nobili come la pittura, scultura, danza, musica e canto.

Daniele Cappa, fondatore e patron del Premio Wilde, dal 2016 sta già lavorando a tutto tondo per concretizzare il festival. Nel corso di questi 3 anni, ha già sperimentato a latere, parnership con i Jalisse, per la musica e canto, con il Prof. Filipponi per le arti visive e per la danza, Cappa assicura che sono stelle di prima grandezza.

