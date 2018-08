MARTINSICURO – Torna “Una birra in fronte” in piazza Cavour. 3 serate, dal 30 agosto al 1 settembre, che animeranno la piazza cittadina con musica, spettacoli, giochi per i più piccoli, birre artigianali e tante specialità gastronomiche. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, e di quella invernale, i ragazzi del gruppo Fronte Tronto, capitanati dal dinamico presidente, Loris Italiani, sono pronti per questo nuovo imperdibile appuntamento.

Ecco il programma delle serate:

30 Agosto – TIME OUT (cover Band 883)

31 agosto – SOPRAVVISSUTI E SOPRAVVIVENTI (cover Band Ligabue)

1 settembre – QUEEN OF BULSARA (cover Band Queen).

