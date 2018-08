Il leccese ha vinto il “Memorial Sergio Giacoia e Benedetto Pompili”, gara di canna da riva valevole per il circuito di Coppa Italia 2018 e svoltasi presso il Molo Sud del porto di San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il leccese Giovanni Primiceli ha vinto la XXI edizione del Trofeo “Città di San Benedetto – Memorial Sergio Giacoia e Benedetto Pompili”, gara di canna da riva valevole per il circuito di Coppa Italia 2018 e svoltasi presso il Molo Sud del porto di San Benedetto, per l’organizzazione della società Apsd San Benedetto Maver in collaborazione con la Fipsas Abruzzo e la Fipsas Teramo.

Nonostante le difficoltà di spostamento dovute al traffico stradale del rientro dalle ferie, hanno preso parte alla gara atleti provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto e Liguria oltre che dalla Tunisia e tra loro erano presenti anche gli azzurri Alex Sottilotta, Marco Bacchiani e Teodoro Di Paola della nazionale italiana di Canna da Riva 2018 che disputerà gli Europei a Creta (in Grecia) ad Ottobre. Primiceli ha preceduto nell’ordine il veneto Leonardo Morando e il romagnolo Umberto Fontemaggi, mentre la classifica a squadre ha vinto l’affermazione della società Culturale Portuali di Ravenna, sulla Lenza Salentina di Lecce e sul Club Pesca Cervia.

La cerimonia conclusiva si è svolta presso il ristorante Flower’s di Martinsicuro, dove atleti e organizzatori (con l’impeccabile deus ex machina Zefferino Guidi in primis) hanno ricevuto i ricchi premi messi in palio e hanno potuto degustare le prelibatezze gastronomiche preparate dallo staff del rinomato locale truentino.

