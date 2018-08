GROTTAMMARE – Finale con il botto del XVI FestivaLiszt con l’esibizione del noto virtuoso francese Pierre Réach, martedì 28 agosto nella chiesa S. Giovanni Battista alle ore 21,30, che eseguirà un concerto che affascinerà il pubblico, dal nome ” Un fiore tra i due abissi” come Liszt definiva la Sonata di Beethoven ” Clair de Lune”.

Buona parte del programma è incentrato su Beethoven di cui verranno eseguite: la Sonata in do diesis min. op.27 n.2 “Clair de Lune” e la Sonata in sol magg.op.31 n.1, quindi nel secondo tempo un brano di Liszt ) “Vallée d’Obermann” per chiudere con la Sonata in mi bem.magg. op.31 n.3 “La caccia” di Beethoven. Gradito ritorno di Pierre Réach, consulente scientifico del FestivaLiszt.

Si è fatto conoscere per le registrazioni delle Variazioni Goldberg di Bach per le quali è considerato uno degli interpreti più appassionati, la Sonata Les Quatre Ages de la vie di Charles Valentin Alkan che è stato il primo a far scoprire al pubblico francese, e la trascrizione della Sinfonia Fantastica di Liszt che il direttore d’orchestra Serge Baudo gli aveva commissionato per il Festival Berlioz della Côte Saint-André.

La carriera dell’artista inizia in maniera “classica”, studiando al Conservatorio di Parigi con Yvonne Lefébure e Yvonne Loriod come professori principali, ed è stata coronata da numerosi premi e riconoscimenti in importanti concorsi internazionali come il Primo Premio al Concorso Internazionale Olivier Messiaen, il primo premio Pozzoli, o una medaglia al Concorso Internazionale Arthur Rubinstein.

Ma la sua carriera è segnata dagli incontri effettuati: Maria Curcio con la quale si è perfezionato per molti anni a Londra e Arthur Rubinstein, che lo incoraggia dopo averlo ascoltato e gli dà preziosi consigli per diversi anni a Parigi. Pierre Réach ha anche avuto il privilegio di essere consigliato da Alexis Weissenberg che gli ha trasmesso il suo amore per Bach e per le Variazioni Goldberg che esegue regolarmente in concerto.Ha perfezionato il suo repertorio di musica tedesca con Paul Badura-Skoda e attualmente sta preparando l’integrale della Sonate di Beethoven.

Ha tenuto numerosi concerti con orchestre tra cui la National e la Philharmonic Radio France, la NHK Tokyo, la KBS Seoul, l’Orchestra Hallé. Le sue registrazioni comprendono opere di Bach, Mendelssohn, Beethoven, Berlioz-Liszt, Alkan, Messiaen.

Ha insegnato all’ESMUC di Barcellona dal 2001 ed è anche professore onorario presso il Conservatorio di Shanghai. Le sue masterclass in tutto il mondo sono molto famose.

Ha creato diversi festival come Piano-Pic nei Pirenei francesi che si tiene da vent’anni a luglio e il Festival musicale di Vila-seca. Nel 2015, Pierre Réach è stato nominato Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura in Francia. Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro

