Il campus, organizzato dall’IPSIA “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto e gestito da docenti ed esperti dell’Istituto, accoglierà gratuitamente, dal 10 a 14 in settembre, ragazze e ragazzi della fascia di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 settembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aperte fino a martedì 4 settembre le iscrizioni per partecipare al Campus Sperimenta Fai Orienta, organizzato dall’IPSIA “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto e che si terrà dal 10 a 14 in settembre.

Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre ragazzi e ragazze potranno cimentarsi con la stampa 3d o in un laboratorio dentale, sperimentare trucco e acconciature, grafica e fumetto, giocare con la chimica, la moda, la robotica, i motori e lo sport. Queste e molte altre attività per conoscere e mettersi alla prova, scoprire una professione, fare sport, creare in un fab-lab.

Il campus, organizzato dall’IPSIA “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto e gestito da docenti ed esperti dell’Istituto, accoglierà gratuitamente nella seconda settimana di settembre, ragazze e ragazzi della fascia di età compresa tra i 13 e i 15 anni, alunni delle future terze classi di scuola secondaria di 1° grado e delle future classi prime di scuola superiore. Sul sito della scuola www.ipsia.gov.it tutte le informazioni, il calendario e i moduli per le iscrizioni.

Le attività si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 e ogni mattina sarà divisa in due fasce orarie durante le quali sarà possibile scegliere quali laboratori frequentare.

Sarà un modo nuovo per familiarizzare con una scuola superiore, i suoi spazi, i suoi docenti e sperimentare attività innovative, reali e coinvolgenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)