L’evento si è svolto al Molo Nord di Martinsicuro, obiettivo: promozione della Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina”, prodotto locale dell’OP VO.CO.TER. abbinato alla tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc. Inoltre anche laboratori educativi e proiezione di video per i più piccoli, curati dalla Partners in Service srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche

MARTINSICURO – La «3° Vongolata al Molo» piace a grandi e piccini, un fiume di persone ha partecipato alla manifestazione svolotasi al Molo Nord di Martinsicuro, Lungomare EuropaGrande soddisfazione del Presidente Vespasiano Corsi e del vice-presidente Giovanni Di Mattia.

Obiettivo della manifestazione è stato promuovere la Vongola dell’Adriatico «Chamelea gallina “, prodotto locale dell’OP VOCOTER. Il termine “PAPARAZZE” calza a pennello, poiché è stato prestato al mondo dello spettacolo e del gossip proprio dal dialetto abruzzese, in cui indica le VONGOLE. L’evento è stato realizzato dall’Organizzazione dei Produttori Vongole Costa del Teramano – VO.CO.TER, con l’obiettivo di promuovere la Vongola locale in collaborazione con la Partners In Service srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche.

Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare della Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina“, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc. Allo stand gastronomico, è stato possibile gustare, le eccellenze marinare a base di vongole dell’Adriatico, “mezze maniche con vongole e Soutè di vongole” pescate fresche in Adriatico, preparate e servite nei modi tipici dai Pescatori dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER.

Dalle ore 20.00 alle 22.30 nell’Area eventi i più piccoli e le famiglie si sono divertiti imparando con “Il Gioco del Mare Adriatico” in presenza di educatori qualificati del CEA, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità. Proiezioni video e musica.

L’intento dei Laboratori didattici/informativi, curati dalla Partners In Service srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche è abituare i bambini al consumo di vongole, portandoli a scoprire che sono buone e fanno bene, ma che racchiudono tante curiosità da scoprire per un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Le serate di mercoledì 22 agosto e venerdì 24 agosto è stata presente come esperto di settore la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, che ha illustrato il prodotto certificato dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER” e l’importanza del consumo della Vongola. “Le vongole sono un alimento particolarmente indicato nelle fasi della crescita: lo dimostrano innumerevoli studi scientifici. Sono ricchissime di: vitamina B12, omega 3, proteine nobili altamente digeribili, sali minerali e vitamine” – sottolinea la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, Partners in Service Srl, Centro di Educazione Ambientale CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche. Obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare della Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina“, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc.

Mercoledì 22 Agosto il Presidente O.P. “VO.CO.TER” Vespasiano Corsi e il Presidente del CO.GE.VO Giovanni Di Mattia, hanno consegnato una targa con vongola d’oro per il lavoro e la passione per l’attività svolta con passione ed impegno nel settore della pesca delle vongole ai pescatori ottantenni: Bagnara Giovanni, Cappelletti Giuseppe, Ciarrocchi Pasquale, Compagnoni Michele, Di Mattia Armando, Di Mattia Carino, Marchese Albertino e Montini Dante.

Inoltre è stato omaggiato una targa con vongola d’oro, Dott. Walter Graziani, DG Mare, referente del MIPAAF – Roma, per l’impegno e il lavoro svolto con passione nel settore della pesca delle vongole.

Sabato 25 agosto è stato omaggiato Assessore Regionale Pesca dott. Dino Pepe, per l’impegno profuso nella difesa e valorizzazione della Vongola dell’Adriatico della Costa Teramana.

Ha commentato l’Assessore Dino Pepe – Una iniziativa che apprezzo tantissimo perchè ha avuto la capacità di raccontare in modo semplice la storia dei Vongolari, CO.GE.VO Abruzzo e OP VO.CO.TER., che tra tante difficoltà hanno fatto squadra ed hanno avuto la capacità di realizzare una filiera a miglio zero della vongola, promuoverla e valorizzarla.

Si ringrazia il Sindaco del Comune di Martinsicuro Avv. Massimo Vagnoni per il supporto all’iniziativa di promozione della vongola del Teramano, che per la terza volta ha avuto la suggestiva location del Molo Nord di Martinsicuro.

Progetto finanziato: Piano di Produzione e Commercializzazione 2018 Misura 5.66 Reg. (UE) n.508/2014 – OP Vongole Costa del Teramano Soc. Coop Arl “VOCOTER”FEAMP 2014-2020 – MIPAAF – DG Pesca PEMAC II Prot. 0009768 del 04/05/2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)