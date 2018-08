SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb dà vita al secondo test amichevole in tre giorni e dopo la vittoria contro il Montegiorgio impatta 1 a 1 contro gli abruzzesi del Francavilla, che a settembre giocheranno con ogni probabilità nel girone F di Serie D.

Davanti a tutta la dirigenza, compreso Franco Fedeli, in 90 minuti mister Magi dà spazio ai “titolari” col contagocce e costruisce un 4-3-3 che in difesa, per 3/4, resta la stessa tutta la partita con Gemignani terzino sinistro, Di Pasquale e Biondi centrali mentre a destra Demofonti e Kernezo fanno un tempo per uno.

Nella prima frazione davanti giocano Minnozzi con De Paoli e Islamaj mentre a centrocampo ci sono Bove, il belga Laevens e il neoacquisto Francesco Signori, subito testato con quasi un’ora di gara.

A sorpresa è il Francavilla a passare in vantaggio, quasi subito, con un tiro da fuori di Mansour. Davanti a un pubblico numeroso nonostante il meteo minaccioso, passano appena 5 minuti e Minozzi si procura e trasforma un rigore per l’1 a 1 che resisterà tutta la partita nonostante al 33′ solo un miracolo del portiere ospite nega un gol a un colpo di testa ben indirizzato di De Paoli.

Nella ripresa entrano Rocchi e Panaioli in mezzo con Brunetti che dà il cambio a Signori dopo 15 minuti. Davanti invece 45′ per Stanco che ha anche una buona occasione sui piedi. In porta bene Pegorin, subentrato nella ripresa al giovane Rinaldi, col portiere piemontese che per due volte salva tutto in uscita dopo che Di Pasquale prima, e Gemignani poi, perdono palla ingenuamente sui 30 metri.

Prima della fine c’è tempo per un bel tiro da fuori di Brunetti che, deviato, va a sfiorare il palo. Finisce uno a uno.

A fine partita si sofferma a parlare con la stampa proprio mister Giuseppe Magi (VIDEO QUI SOTTO) che parla della formazione (“non ci sono ancora titolari”), si dice soddisfatto di Signori e “poco preoccupato” per non avere in rosa una vera a alternativa a Stanco.

Samb primo tempo (4-3-3-): Rinaldi, Demofonti, Biondi, Di Pasquale, Gemignani, Laevens, Bove, Signori, Islamaj, Minnozzi, De Paoli.

Samb nella ripresa (4-3-3): Pegorin, Kernezo, Biondi, Di Pasquale, Gemignani, Rocchi, Panaioli, Signor(Brunetti)i, Minnozzi, Stanco, Islamaj

Marcatori: 3′ pt Mansour (F), 8′ pt rig. Minnozzi (S).

