SAN BENEDETTO DEL TRONTO Dalla prima mattinata si è di nuovo intensificato il traffico sull’A14 nelle Marche in direzione sud, con rallentamenti e code segnalate fino a 4-5 chilometri prima di Porto San Giorgio. Questo dopo la persistente chiusura del tratto autostradale sud tra Porto San Giorgio e Grottammare per consentire i lavori di ripristino della galleria ‘Castello’ danneggiata dall’incendio di un tir la sera del 23 agosto.

Circostanze che da due giorni stanno procurando forti disagi per gli automobilisti in transito sia sull’autostrada, tra Marche e Abruzzo, sia sulla statale Adriatica dove si riversa il traffico verso sud deviato dall’A14, in giornate da bollino rosso per i rientri dalle vacanze.

Su molti tratti marchigiani della Bologna-Taranto sta piovendo e i rallentamenti e gli incolonnamenti potrebbero aumentare nel corso della giornata. Il traffico è intenso in entrambe le direzione ma, dopo giorni critici per il flusso in direzione nord, al momento è la circolazione verso Pescara a risultare più rallentata.

Rallentamenti anche sulla Statale 16 lungo la costa Picena e Fermana.

