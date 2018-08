MARTINSICURO – Terribile schianto nella notte, muore 27enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 su via Roma, all’altezza della frazione di Villa Rosa, quando Claudio Maria Di Addezio si trovava insieme a 2 amici a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata, pare frontalmente, con un’altra vettura. L’impatto è stato violentissimo e per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso le altre 3 persone rimaste ferite trasportandole in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica che stanno in queste ore ricostruendo l’esatta dinamica del tragico incidente.

Seguono aggiornamenti

