Sono 4, tutti di origini rom. Sono stati fermati dai militari mentre si trovavano a Cesenatico: a bordo dell’auto diversi arnesi da scasso, oggetti in oro e oltre 3mila euro in contanti

OSIMO – Topi d’appartamento in trasferta fermati a Cesenatico dai carabinieri. A bordo dell’auto su cui stavano viaggiando (una Fiat Grande Punto), i militari hanno rinvenuto e sequestrato monili d’oro, diversi arnesi da scasso e oltre 3mila in contanti. Sono state quindi denunciate 4 persone (tra cui 3 donne: D.G, 27 anni, M.D.G di 50 e C.S di 39) e un 34enne. Tutti di origini rom, residenti a Martinsicuro e pluripregiudicati.

I 4 sono stati controllati sulla ss16, all’altezza della cittadina romagnola, dai carabinieri di Osimo, impegnati, insieme ai colleghi del posto, in uno specifico servizio volto a contrastare il dilagante fenomeno dei furti in abitazione tra Marche ed Emilia Romagna, ancora più in crescita negli ultimi mesi.

