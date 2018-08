COOROPOLI – Si aggirava in scooter per le vie di Corropoli in cerca di anziani da raggirare. Scelta la potenziale vittima, entrava poi in azione sempre con lo stesso modus operandi: si avvicinava e con fare gentile si presentava come un premuroso agente assicurativo, raccontando al malcapitato la solita storia dell’assicurazione non rinnovata da un parente stretto e che, qualora non fosse stata sistemata al più presto la pratica, la persona sarebbe finita in guai i come il sequestro del veicolo o avrebbe rischiato di vedersi recapitare multe salatissime. E’stato così denunciato per truffa R.D, 50enne di Giulianova, con precedenti specifici. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Corropoli grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere a circuito chiuso presenti nel centro cittadino. Due i colpi sicuri messi a segno dal truffatore ai danni di due anziane signore del posto a cui era riuscito ad estorcere, a fine luglio, in due episodi distinti, rispettivamente 400 e 40 euro. Non è escluso che il 50enne sia riuscito a mettere a segno altre truffe in altre località della Val Vibrata e, attualmente, sono in corso indagini da parte dei carabinieri per verificare se altri anziani siano caduti nello stesso raggiro. Un problema, quello delle truffe che vedono coinvolte sempre più persone anziane, spesso sole in casa o in strada, molto sentito in Val Vibrata dove, lo scorso 20 maggio, prese il via una campagna di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei carabinieri: durante la celebrazione della Messa domenicale, i comandanti di tutte le stazioni della Val Vibrata presero la parola, a margine della funzione religiosa, per mettere in guardia gli anziani fornendo loro preziosi consigli riguardo al comportamento da tenere in caso di probabili tentativi di truffa. Un’iniziativa che verrà ripetuta anche in vista dell’autunno.

