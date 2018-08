Sinistro avvenuto poco prima delle 13.15. I mezzi di soccorso si stanno recando sul posto insieme alla Polizia Autostradale per cure e rilievi

GROTTAMMARE – Sinistro segnalato nel primo pomeriggio del 25 agosto.

Sull’A14, fra Grottammare e Pedaso direzione nord, si è verificato un incidente fra vari veicoli, secondo le prime indiscrezioni un tamponamento, per cause ancora da accertare poco prima delle 13.30. Sul posto stanno giungendo i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Anche la Polizia Autostradale si sta recando sul luogo per i consueti rilievi. Non si conosce al momento l’entità dell’incidente ma ciò probabilmente provocherà ulteriori disagi a quelli già presenti per i lavori nella galleria “Grottammare” interessata dal rogo del camion nella serata del 23 agosto.

La Prefettura di Fermo ha deciso di mettere presidi di ambulanze nei caselli in casi di sinistri o malori degli automobilisti in coda.

