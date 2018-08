Una parte occultata in un armadio della camera da letto in uso alla madre, e l’altra all’interno della cavità della canna fumaria della cucina

TERAMO – Operazione antidroga.

Nella giornata del 24 agosto personale della Squadra Mobile di Teramo, diretta dal Vice Questore Aggiunto Roberta Cicchetti, nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti destinate al mercato della costa teramana, ha tratto in arresto in Pineto (nel Teramano) un 32enne italiano poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il peso complessivo è di un chilo e 100 grammi di cui una parte occultata in un armadio della camera da letto in uso alla madre, e l’altra all’interno della cavità della canna fumaria della cucina.

I poliziotti hanno proceduto, inoltre, al sequestro amministrativo a fini cautelari, di 5 pistole e 3 fucili, legalmente detenuti dall’arrestato.

