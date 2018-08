Nella nottata appena trascorsa si è verificato il sinistro. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato in ospedale

LIDO DI FERMO – Grave incidente alle prime ore del 25 agosto.

Intorno alle 2 sulla Statale 16 a Lido di Fermo un ragazzo, di origine straniera, è stato investito da un’auto sulla Statale 16. Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Il ragazzo è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato immediatamente in ospedale per altre cure mediche.

