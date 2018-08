Non vengono naturalmente svelate date e luoghi dei servizi che saranno effettuati a turno nelle varie isole ecologiche. Nelle prossime settimane anche le sale slot della città saranno sottoposte a controlli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 25 agosto è stato annunciato un futuro provvedimento in ambito di conferimento della spazzatura in Riviera.

Nelle prossime settimane inizieranno ad essere messe le fototrappole per “beccare” coloro che non conferiscono in maniera regolare i rifiuti a San Benedetto.

Il calendario dei Vigili Urbani è già pronto, non vengono naturalmente svelate date e luoghi dei servizi che saranno effettuati a turno nelle varie isole ecologiche.

Nelle prossime settimane anche le sale slot della città saranno sottoposte a controlli serrati.

