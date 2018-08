Veleggiare in Riviera, più o meno metaforicamente, è dolce sempre e comunque. Ancor di più sfogliando le pagine della nostra rivista. La trovi in edicola e nelle strutture abbonate

Nel settimanale Riviera Oggi Estate troverai gli appuntamenti più caratteristici e divertenti della Riviera Picena e Abruzzese, che – oltre a suggestive colline e montagne – regala una costa mozzafiato.

Il cielo in certe occasioni sembra finto, si specchia sul mare e crea giochi di luce e ombre che ipnotizzano.

Il porto di Martinsicuro, come quello di San Benedetto, regalano scenari suggestivi, facendo incontrare la tradizione delle marinerie locali con la modernità di ristoranti ed eventi caratteristici. Sabato 25 citiamo, tra gli altri eventi, la vongolata al Molo di Martinsicuro. Da non perdere.

Ma l’estate continua anche dopo questo ricco week end, con sagre e spettacoli per tutti i gusti. Tra mercatini, musei e musica, l’estate è ancora nel vivo, non resta che scegliere l’evento che fa per te.

Ti invitiamo anche a consultare la pagina dedicata agli itinerari consigliati dalla nostra redazione, alla scoperta di borghi e zone della Riviera da conoscere, tra storia, arte e paesaggi spettacolari.

Buona lettura e buona vacanza!

