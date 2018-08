Giornata nera per la viabilità quella del 24 agosto. Circolazione già provata dalla vicenda del mezzo pesante che ha preso fuoco sull’A14

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il momento “no” sulle strade del territorio.

Nel pomeriggio del 24 agosto, sull’Ascoli-Mare a Porto d’Ascoli ad inizio raccordo, un’auto ha preso fuoco per cause in fase di accertamento.

Sul posto la Polizia Stradale: rallentamenti e disagi per la circolazione, già provata dalla vicenda del mezzo pesante in fiamme sull’A14, all’interno della galleria “Grottammare” in nottata.

Sul luogo i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del veicolo.

