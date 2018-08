Potrebbe non cambiare nulla in casa rossoblu visto che ieri la proprietà ha dichiarato chiuso il mercato in entrata. Magari la proroga, però, potrebbe servire per portare a casa il giovane attaccante che vorrebbe Andrea Fedeli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ notizia di pochi minuti fa, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha prorogato la fine del calciomercato, per le squadre di Serie C al 31 agosto alle ore 20 (fino a quella data si potranno effettuare trasferimenti fra club di C o dalle serie B e A alla C).

La decisione arriva dopo le richieste di Aic e Lega che, viste le situazioni al limite che stanno coinvolgendo numerose squadre ancora incerte sul futuro, ha chiesto e ottenuto lo spostamento di 6 giorni rispetto alla data fissata in primavera, ovvero il 25 agosto.

E la Samb? Potrebbe non cambiare nulla in casa rossoblu visto che ieri la proprietà ha dichiarato chiuso il mercato in entrata. Magari la proroga, però, potrebbe servire per portare a casa il giovane attaccante che vorrebbe Andrea Fedeli. Più lontana, invece, qualunque ipotesi su un cambio di rotta per quanto riguarda Francesco Stanco. A meno di clamorose sorprese.

