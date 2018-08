E’ successo in mattinata, direzione San Benedetto, alla fine del raccordo. Sul posto personale sanitario del 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 24 agosto.

Tamponamento fra quattro auto sull’Ascoli-Mare, direzione San Benedetto. Alla fine del raccordo più o meno. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi.

Sul luogo il personale sanitario del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte dall’impatto. Registrato, al momento, un ferito.

Ciò, purtroppo, crea ulteriori disagi alla circolazione dopo i lavori di ripristino in corso della galleria “Grottammare” in autostrada per il mezzo pesante in fiamme nella nottata da poco trascorsa

