GROTTAMMARE – Sinistro nella tarda mattinata del 24 agosto.

A Grottammare poco dopo le 12, vicino allo scalo ferroviario, incidente stradale fra due auto in cause di fase accertamento da parte della Polizia Municipale. Le persone rimaste coinvolte hanno riportato, per fortuna, ferite lievi secondo le prime indiscrezioni, e sono state soccorse dal personale sanitario del 118.

Ciò, purtroppo, crea ulteriori disagi alla circolazione dopo i lavori di ripristino in corso della galleria “Grottammare” in autostrada per il mezzo pesante in fiamme nella nottata da poco trascorsa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 323 volte, 346 oggi)