GROTTAMMARE – Sui Social Network i pompieri hanno postato le immagini dei primi interventi avvenuti nella serata del 23 agosto per un mezzo pesante che ha preso fuoco in autostrada all’interno della galleria “Grottammare” al chilometro 300 facendo registrare disagi tra Porto San Giorgio e la località costiera.

Un camion di abiti usati è andato in fiamme, cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Disagi anche oggi, 24 agosto, per la circolazione stradale con modifiche alla viabilità per i lavori in corso. Dato il fine settimana imminente si prevedono code e rallentamenti sul tratto interessato, sul sito di Autostrade per l’Italia tutti gli aggiornamenti.

Impressionanti le foto diramate dal Comando dei Vigili del Fuoco su Twitter.

#Grottammare (AP) #24ago, nella notte diverse squadre di #vigilidelfuoco sono state impegnate per l’#incendio di un mezzo pesante carico di indumenti all’interno della galleria Castello lungo l’autostrada #A14 #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/gXzHen4rZT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2018

