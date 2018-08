SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro test amichevole per la Samb di Magi che, ancora ai box per il ritardo dell’avvio del campionato, tiene sù i giri del motore con un test al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli contro il Montegiorgio, formazione che milita in Serie D. Davanti a una buona cornice di pubblico presente, ovviamente senza scendere in campo, anche il neo acquisto Francesco Signori, fresco di firma nel pomeriggio.

Nel primo tempo il mister pesarese schiera un 4-3-3 con Sala fra i pali, difesa a quattro composta da Rapisarda e Cecchini sugli esterni e Zaffagnini e Miceli in mezzo. A centrocampo agiscono Gelonese, Ilari e il giovane Brunetti mentre davanti Di Massimo fa la prima punta con Calderini alla sua sinistra e Kernezo dall’altra parte.

PRIMO TEMPO. I rossoblu, per l’occasione in maglia verde “militare”, sono subito pericolosi all’8° con una bella discesa di Rapisarda che crossa bene a centro area dove Calderini indirizza di testa ma trova sulla sua strada i riflessi del portiere ospite. Stessa sorte qualche minuto più tardi per un’altra capocciata, stavolta di Di Massimo.

Dopo un’occasione da fuori area per Ilari (sinistro alto) è Omiccioli a portare in vantaggio, un po’ a sorpresa, il Montegiorgio con un bolide dai 25 sparato da calcio da fermo. La Samb prova a rispondere con Calderini, autore di una bella azione da sinistra con accentramento rapido e tiro immediato, ben respinto dall’estremo difensore.

Al 37′ il pari: lo firma Ilari con un bel sinistro da punizione che si insacca basso sul palo più lontano. Nel primo tempo non succede nulla più praticamente.

PARLA FEDELI. Mentre i calciatori si rinfrescano nella pausa parla brevemente Franco Fedeli, arrivato a sorpresa a vedere l’amichevole.”Mi hanno detto che è un giocatore di esperienza, so che ha disputato diverse stagioni in B” commenta Fedeli sulla new entry Signori. Il patron, poi, sul mercato chiude praticamente le porte “Possiamo praticamente dire che è chiuso. Stanco? Resta con noi”.

LA RIPRESA. Nella ripresa Magi butta dentro tanti giovani fra cui Trillò, un Panaioli che ha fatto vedere sprazzi di buon calcio e anche Rocchi, Gemignani, Stanco e Russotto. A pareggiarla però ci pensa Minnozzi che si avventa come un falco sul secondo palo raccogliendo un buon cross di Russotto dalla sinistra. Siamo al 9′ della ripresa e da lì alla fine praticamente succede poco o nulla, a parte un altro tiro al volo dello stesso Minnozzi che sfiora il palo. Prima della fine c’è tempo anche per qualche minuto in campo per il giovane belga Laevens.

Samb 1° tempo (4-3-3-): Sala, Rapisarda, Zaffagnini, Miceli, Cecchini, Gelonese, Ilari, Brunetti, Calderini, Di Massimo, Kernezo.

Samb 2° tempo (4-3-3-): Pegorin, Gemignani, Biondi, Di Pasquale, Trillò,Rocchi, Panaioli; Bove, Minnozzi, Stanco, Russotto.

Marcatori: 26′ pt Omiccioli (Montegiorgio), 37′ pt Ilari(Samb), 9′ st Minnozzi (Samb).

