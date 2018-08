ALTIDONA – Il 23 agosto alle ore 21 approda nella Provincia di Fermo a Marina di Altidona, nella splendida cornice di Riva Verde un “pezzo di paradiso terrestre”, il tour “Omaggio a Liszt.

Attraverso la Pittura partito da Stoccolma, prosegue per l’Italia, toccando Bologna, Pineto, Venezia, Ischia. Il tour continuerà ancora per l’Italia prossima tappa Milano e Torino per approdare a Roma il giorno in cui Liszt ebbe i natali, il 22 ottobre, in uno splendido seicentesco palazzo in piazza Montecitorio. Proseguirà a Mosca, per concludersi ad Hamamatsu (Giappone).

Alla guida della nuova Associazione The Liszt Project, che prende il nome dell’ambizioso progetto, Nadine Nicolai di Ascoli Piceno, ideatrice della Mostra pittorica e del tour, che ha voluto come nome della Associazione proprio il progetto.

Il nuovo Presidente apporterà importanti novità, in primis la realizzazione di tutte le attività contemplate nel progetto stesso. L’ideatrice del Progetto ed ex Presidente Graziella Castelletti, alla guida dell’Associazione ABAC nata nel 1984, con ben tre mandati e 28 anni di presidenza, nella nuova Associazione il suo compito sarà di Direttore del Progetto e Manager internazionale. Nella nuova Associazione il Presidente, ripropone alla guida dell’ufficio Stampa il professore Bruno Bruni.

