SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nel pomeriggio del 22 agosto.

Intorno alle 16, a San Benedetto in via Madonna della Pietà, un’auto è finita contro i mezzi in sosta. Alla guida un uomo che avrebbe accusato, secondo le prime indiscrezioni, un malore mentre era alla guida.

Sul luogo il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche. Rilievi affidati alla Polizia Municipale sambenedettese.

