GROTTAMMARE – Oggi 22 agosto si è tenuta presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Grottammare una conferenza stampa di presentazione di un nuovo percorso urbano via lungomare in collaborazione con la Start.

Ha preso inizialmente la parola il Sindaco Enrico Piergallini: “Oggi presentiamo i percorsi che andranno a costituire il trasporto pubblico locale per la nostra città nei prossimi mesi e che sono stati di fatto già sperimentati nell’ultima settimana, con esiti positivi, visto che abbiamo goduto del passaggio dei pullman della Start in strade in cui non li vedevamo da tempo. Questa nuova programmazione si riferisce ad alcuni problemi, come quello dell’impossibilità di attraversare tutto il lungomare, e soprattutto siamo stati ingolositi dall’opportunità di raggiungere delle aree della città che prima rimanevano scollegate; credo che con questo progetto abbiamo raggiunto una riduzione dei mezzi di trasporto in circolazione, ma allo stesso tempo una maggiore capillarità del servizio.”

Questo nuovo piano andrà dunque a limitare il problema della congestione del traffico da un lato, e darà un servizio migliore ai cittadini e ai turisti dall’altro, dando la sensazione di non necessarietà di usare il proprio mezzo privato.

Ha preso poi la parola il Presidente della Start, Enrico Diomedi: “Siamo contenti di andare a servire alcune zone della città un tempo rimaste isolate, come ad esempio la parte alta di Grottammare, che tutti sappiamo quanto sia bella e quanto interesse attivi nei cittadini della zona ed in quello dei turisti; questa collaborazione porterà dei risultati tangibili sia per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza, sia per ciò che concerne la valorizzazione del territorio. È un servizio, quello delle tratte urbane, che ultimamente sta tornando alla ribalta e vorrei sottolineare l’importanza del servizio di vigilanza a bordo, che è un nostro fiore all’occhiello, e che sta portando enormi vantaggi economici e di sicurezza.”

È intervenuto poi il vice-presidente della Start Davide Luzi: “La Start è una risorsa del territorio e siamo a completa disposizione dello stesso; per noi è un onore collaborare con qualsiasi Comune ne abbia bisogno.”

Protagonista della conferenza anche l’ex Presidente Luigi Merli che ha così commentato: “In passato la nostra azienda era vista dai Comuni minori come un’entità lontana a servizio delle sole Ascoli e San Benedetto; il nostro tentativo è stato invece quello di trasformare il nostro servizio in un servizio provinciale a tutti gli effetti, vogliamo coinvolgere tutte le realtà del Piceno e anche intervenire al di fuori delle classiche tratte, andando a servire una città in grande crescita economico-finanziaria ma anche dal lato dei servizi.”

In ultimo il microfono è passato ad Alfredo Fratalocchi, direttore della Start: “Ci siamo concentrati soprattutto su Grottammare alta perché era lì che il servizio si presentava come carente; questo intervento ha delle finalità anche turistiche perché il borgo è abbastanza difficile da raggiungere a piedi. Fino ad oggi questa città è stata servita quasi di riflesso rispetto a San Benedetto, invece vogliamo riconoscere quello che è un territorio importante. Per ora è in corso una sperimentazione che però si svolge solo nelle ore serali e che sta già avendo dei riscontri importanti, infatti il servizio ha dimostrato di essere molto gradito nonostante non abbia ancora ricevuto pubblicità.

Le corse di questo periodo sperimentale partono una volta l’ora attualmente, ma dall’anno prossimo partitanno con la stessa scansione temporale da San Benedetto, ed una volta ogni mezz’ora invece da Grottammare. Il servizio coprirà inoltre una fascia oraria ampia, avendo durata prevista fino alle ore 01.30 della notte.

“Il nostro obiettivo è quello di riservare delle corse all’interesse prettamente turistico ed altre a quello cittadino, non ha senso infatti che un turista venga trasportato al Cimitero. Stiamo ammodernando un po’ tutto il servizio, tanto che stiamo gradualmente cambiando anche i colori dei nostri mezzi, passando dal giallo di cinquant’anni fa al bianco e all’azzurro. Si tratta dunque di una serie di iniziative migliorative, alcune delle quali per ora non esponiamo e vi sveleremo con il tempo”, dichiara sempre Alfredo Fratalocchi.

Sono stati poi rivelati dei dati riguardanti le utenze medie ed il bilancio della società, che raccontano di circa trenta persone che usano ogni giorno la tratta per Grottammare alta, e che rappresentavano l’obiettivo iniziale dell’amministrazione e di un risultato economico che nel 2017 ha goduto di 350mila euro di utile netto dopo quattro anni di perdita. ; si è accresciuta inoltre l’affluenza sul lungomare, che è interamente servito, per cui i responsabili si dicono soddisfatti. La nuova linea di pullman è la 7a e rappresenta per gli intervenuti una piccola rivoluzione per la viabilità della città.

Gli stessi intervenuti non hanno poi chiuso su una possibilità di mettere in uso la tratta anche in inverno, dato che per ora, finito il periodo sperimentale, si pensa di mettere in moto definitivamente il servizio a partire dall’ estate 2019 e solo per il periodo estivo.

Di seguito il percorso della tratta:

ANDATA: 1.Stazione FS SBT; 2.Via Roma; 3. Via Calatafimi; 4. Via Fiscaletti; 5.Capitaneria; 6.Piazza del Pescatore; 7.Lungomare Grottammare; 8.Via Castelfidardo; 9.Grottammare Centro; 10. Via Sant’Agostino; 11.Via Cagliata.

RITORNO: 1.Via Cuprense; 2.Grottammare Centro; 3.Via Leopardi; 4.Lungomare Grottammare/ Via Dari; 5. Stazione FS SBT.

