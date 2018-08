SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb è in attesa di risposte ufficiali dalla riunione di Lega a Roma. Circola già qualche voce che vorrebbe la data giusta per l’elaborazione dei calendari e gironi l’8 di settembre, il giorno dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che si dovrà esprimere sulla questione ripescaggi del campionato di B mentre il via al campionato sarebbe rimandato alla settimana dopo, 15 e 16 settembre.

I vertici della società, rossoblu, però non hanno ancora certezze sul piatto. “Per la Samb a Roma c’è il segretario Giancarlo Palma” ci dice l‘Ad Andrea Fedeli, raggiunto al telefono “ma ancora novità ufficiali non ne abbiamo”. A Fedeli Jr chiediamo poi anche del mercato che si chiude per i club di terza serie (che possono prendere anche calciatori dalla B o dalla A) il 25 agosto a mezzogiorno. “Qualcosa faremo” ci dice l’Ad “il mister in particolare chiede qualcuno d’esperienza a centrocampo”.

