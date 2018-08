SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Uscire dallo stallo causato del sisma per mettere in moto il motore economico del turismo e dell’enoturismo”. E’ l’obiettivo della Borsa del Turismo dell’Expo Village di San Benedetto del Tronto, dal 24 agosto al 2 settembre 2018, primo evento che, sottolineano i promotori in una nota, può essere un motore di impegno, di sviluppo, di comunione e di solidarietà molto importante. “Fare vacanza e fare turismo – dice Giampietro Comolli, amico e sostenitore deI comitati e associazioni terremotati-alluvionati, noto economista e docente sulla formazione dei Distretti Produttivi Turistici e del Vino – nei paesi e nelle città colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia è il più bel modo di sostenere la ricostruzione e la ripresa economica di tutta l’area vasta interna colpita dal sisma e che coinvolge territori bellissimi, produttivi, di storia e di cultura di quattro regioni. Piccoli interventi, avviamenti leggeri in aree senza macerie devono partire subito”.

Ma cos’è il progetto Mula? L’idea è quella di un grande evento annuale che metta insieme gli operatori economici delle 4 regioni colpite dal terremoto: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria tutte assieme al Centro Agroalimentare di Porto D’Ascoli per 10 giorni. Un’area di 14 ettari di superficie con 5000 mq di spazio coperto per stand, vendita, degustazione, incontri e formazione. Un momento di incontro commerciale tra gli operatori dell’offerta turistica ed enogastronomica principalmente dei territori del centro Italia, “un’offerta distinta per aree tematiche, organizzata in itinerari e pacchetti turistici” come spiegano gli organizzatori.

E allora ecco il programma:

1° Giorno – Venerdì 24 Agosto 2018

15.00 – 16.0: Accredito operatori domanda/offerta

16.00: Inaugurazione Borsa del Turismo Mula, saluto delle Autorità e apertura Stand

16.30: Presentazione Programma Ufficiale Educational Tour per CRAL e Associazioni Aderenti

17.00: Workshop – I Cral italiani incontrano l’offerta locale

19.00: Musica dal vivo

24.00: Chiusura dell’esposizione

2° Giorno – Sabato 25 Agosto 2018

9.30 – 20.00: Educational Tour Tematici sul territorio per CRAL e Associazioni Aderenti

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

3° Giorno – Domenica 26 Agosto 2018

9.00 – 13.00: Educational Tour Tematici sul territorio per CRAL e Associazioni Aderenti

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

4° Giorno – Lunedì 27 Agosto 2018

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

5° Giorno – Martedì 28 Agosto 2018

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici + Spettacoli e Musica

6° Giorno – Mercoledì 29 Agosto 2018

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

22.00: Degustazione guidata dei Grandi Vini delle 4 Regioni

7° Giorno – Giovedì 30 Agosto 2019

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

21.30: Spettacolo di musica popolare delle 4 Regioni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

8° Giorno – Venerdì 31 Agosto 2018

9.00: Presentazione online workshop con Tour Operator Nazionali e Internazionali

10.00 – 14.00: Workshop b2b “Domanda nazionale e interazione – Offerta turistica delle 4 Regioni”

16.00: Education tour tematici per Tour Operator

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici

9° Giorno – Sabato 1 Settembre 2018

9.00 – 23.00: Education Tour tematico nelle 4 regioni per Tour Operator

16.00: Convegno – consulta il programma convegni Bandi economici

18.00: Convegno – consulta il programma convegni

19.00 – 24.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici + Spettacoli e Musica

10° Giorno – Domenica 2 Settembre 2018

19.00 – 23.00: Apertura stand espositivi, istituzionali ed enogastronomici + Spettacoli e Musica

23.00: Cerimonia di Chiusura della Manifestazione

