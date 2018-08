SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Niente da fare, l’amichevole del 26 agosto contro il Rimini (per via del recupero di Coppa Italia in cui sono impegnati i romagnoli) salta e con quella anche la presentazione allo stadio, che in ogni caso i rossoblu hanno spostato alle 21 in Palazzina Azzurra.

Mentre la società è in attesa delle decisioni sull’inizio del campionato (oggi riunione in Lega ma si parla di slittamento almeno al 15 settembre) la squadra non rinuncia a tenere sù i giri del motore e sostituisce l’amichevole col Rimini con una contro il Francavilla, squadra abruzzese militante in D: calcio di inizio ore 17 al Centro Sportivo Sabatino D’Angelo dell’Agraria, da quest’anno nuova casa dei rossoblu.

Nel frattempo da Viale De Gasperi comunicano anche come ottenere il rimborso del biglietto già acquistato: basta recarsi da domani (23 agosto) fino al 7 settembre nei punti vendita col biglietto alla mano.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 79 volte, 79 oggi)