SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La foto ha fatto il giro del web, postata qualche giorno fa dalla pagina facebook “Gta Sun Beach”, luogo virtuale che raccoglie un po’ tutte le stranezze avvistate e “paparazzate” in città. (CLICCA QUI)

E in effetti questa è una stranezza in piena regola. Una donna, infatti, è stata fotografata in pieno centro di San Benedetto mentre portava a spasso il suo animale “domestico”. Fin qui tutto bene, ma il problema è che l’animale in questione non è un classico cane, ma bensì un suricato, bestiolina appartenente alla famiglia delle manguste e diffuso per lo più nel Sud del continente africano.

Il suricato è divenuto popolare grazie a Timon, il personaggio del film Disney del 1994 “Il Re Leone”. Non si tratta di una specie prettamente domestica ma tenerlo in casa, per la legge italiana, è legale anche se molti lo ritengono un animale “invasivo” (al pari del procione) e in grado di danneggiare l’ecosistema. (LEGGI QUI).

