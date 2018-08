GROTTAMMARE – E’ giunto il momento dell’evento culinario che, come da tradizione, conclude la stagione estiva; nella suggestiva location del Paese Alto di Grottammare. Ogni anno, Juttenizie si apre sempre più a nuove esperienze, andando a scavare nelle radici del territorio Piceno.

“Questo evento è qualcosa che riempie corpo e spirito – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -, non si tratta soltanto di una passeggiata ma di una esperienza completa. Juttenizie ha a che fare con l’autenticità e il profondo legame che unisce tutto il territorio Piceno. Un ringraziamento va soprattutto all’associazione Paese Alto che lo organizza ogni anno con solerzia e passione”.

Adriana Ficcadenti, presidente dell’ass. Paese Alto illustra i punti salienti del percorso gastronomico: “Nella prima parte è possibile degustare un aperitivo a base di Aperol Spritz sotto le Logge, accompagnato dalla tradizionale Cacciannanz’ di Enrico e da un originale tortino di uova e vedure di zia Titta.

Presso “Le Cave Flaurie” è possibile degustare um mix di formaggi e marmellate tipiche, accompagnate dai vini Carminucci, cantina giunta al suo 90imo anno di attività. Si può assaggiare il particolare Pomo D’Oro presso Salamanteria e i fagottini di ‘Nziatina presso Salamanteria d’Inverno. Poi altre prelibatezze come, il vitello ai funghi di bosco e artemisia e il gelato della gelateria Camelli, accompagnato dalle pesche della Val D’Aso. Viene poi aperta la via che costeggia le loggie, raramente utilizzata, presso la quale si esibiscono artisti di strada di ogni genere e una polaroid consegnata ai visitatori per avere un ricordo in stile vintage del Paese Alto di Grottammare”.

L’evento di divide in tre serate (26 agosto – 2 e 9 settembre). Costo del biglietto 25 euro. Sono disponibili i due parcheggi, quello a sud del Vecchio Incasato e quello a nord sotto le Mura. Il limite per ogni serata è di mille biglietti, acquistabili presso la cassa direttamente sul posto, oppure la prevendita presso il negozio di ceramiche “Lì”.

Per maggiori info visita il sito ufficiale Juttenizie www.juttenizie.com

