SPINETOLI – Operazione delle Forze dell’Ordine il 20 agosto.

In un orario di traffico intenso, un 27enne di Spinetoli guidava a forte velocità per le vie cittadine mettendo in pericolo gli altri utenti della strada finché non ha incrociato una pattuglia della Compagnia di San Benedetto del Tronto che si è subito messa all’inseguimento del mezzo: il ragazzo è stato fermato sulla Sopraelevata in Riviera dopo un breve inseguimento.

Il 27enne, all’atto del controllo, ha subito reagito con violenza ai carabinieri probabilmente con l’intento di eludere gli accertamenti in cui sarebbe incorso. Infatti, all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

I militari sono riusciti a fatica sul posto a contenere la reazione furibonda del giovane che successivamente è stato portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato inoltre all’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno per guida in stato d’ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.

