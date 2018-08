Il test di domenica rischia di saltare visto che è la data scelta dalla Lega per i recuperi della Coppa Italia di C. In ogni caso la presentazione avverrà alla 21 in Palazzina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato della Sambenedettese Calcio: “La Lega rende noto con comunicato ufficiale 79/L del 20 Agosto 2018 che le gare di Coppa Italia Lega Pro che erano in programma per Domenica 19 Agosto 2018, rinviate in segno di rispetto per la tragedia di Genova, verranno disputate Domenica 26 Agosto.

Essendo il Rimini F.C. impegnato nella fase eliminatoria della stessa competizione, come da comunicato dovrà disputare il recupero della fase eliminatoria Domenica 26 Agosto. La società Rimini F.C. si sta adoperando, anche in considerazione dell’agibilità del proprio stadio nella giornata di domani, affinchè possa posticipare il recupero in data 29 Agosto e quindi partecipare alla gara amichevole contro la Sambenedettese di Domenica 26 Agosto con calcio d’inizio alle ore 18.00. Si rende noto che nella giornata di domani, 21 Agosto, d’accordo con la società Rimini F.C. arriverà la comunicazione ufficiale.

La Sambenedettese comunica inoltre che alla luce del comunicato e per venire incontro ai tifosi che erano impossibilitati a partecipare alla manifestazione, la presentazione ufficiale della squadra 2018/19 avrà in qualsiasi circostanza luogo Domenica 26 Agosto alle ore 21.00 presso la “Palazzina Azzurra” di San Benedetto del Tronto.”

