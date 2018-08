Siamo all’angolo fra via Ferrucci e via Fieramosca, la parallela di via San Giacomo, a due passi dal mare. “Qualche incivile getta la spazzatura in strada e la Picenambiente pur passando tutti i giorni non la raccoglie” ci scrive un lettore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una segnalazione di un lettore che ci invia anche due foto per segnalare la presenza di un cumulo di rifiuti a Porto D’Ascoli, zona Sentina.

Ci troviamo infatti all’angolo fra via Ferrucci e via Fieramosca, la parallela di Via San Giacomo, a due passi dal mare. “Qualche incivile getta la spazzatura in strada e la Picenambiente pur passando tutti i giorni non la raccoglie anzi aspetta un maggiore accumulo prima di intervenire” ci scrive il cittadino “quel tratto conduce al mare e che è percorso quotidianamente dai turisti e a pochi metri di distanza ci sono i classici bidoni verdi per il conferimento”.

Non è la prima volta che la zona, d’estate, è interessata da questi problemi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)