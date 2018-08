SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La cifra è di 308.892 euro. Ecco quanto ha incassato finora il Comune, tramite la sua partecipata al 100%, la Multi Servizi, per le soste a pagamento solo per quanto riguarda il lungomare.

La cifra, che supera di oltre 4mila euro quella incassata nello stesso periodo nel 2017, si riferisce all’arco di tempo che va dal 1° giugno al 20 agosto.

Si tratta per ora di un dato ancora non definitivo visto che la somma, comunicata dalla stessa Multi Servizi in queste ore, si riferisce solo ai pagamenti in “monete” (o in ogni caso contanti). Fuori dal conto (i dati devono ancora essere registrati) restano per ora gli incassi derivanti dall’acquisto dei “grattini” presso gli esercizi convenzionati e i pagamenti effettuati con carte di credito e tramite le “app” MyCicero e Easypark.

