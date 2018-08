Polizia Autostradale di Porto San Giorgio giunta sul posto per i rilievi. Sul luogo anche i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco. Disagi alla circolazione

PEDASO – Incidente nella mattinata del 20 agosto.

Sull’A14, direzione nord, prima dell’uscita di Pedaso si è verificato un maxi tamponamento fra sei auto e un furgone. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio giunta sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche i mezzi di soccorso, per le persone rimaste coinvolte. e i Vigili del Fuoco. Rallentamenti in quel tratto a causa dei vari interventi.

