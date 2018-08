SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 22 agosto tornano i concerti di qualità al Geko Club in via dei Tigli a San Benedetto.

A salire sul palco saranno i Materianera di Torino , trio formato da Yendry Fiorentino, Davide ‘Enphy’ Cuccu e Alain Diamond che mescola la musica elettronica al soul della bellissima voce della cantante.

Nel 2015 esce a Torino “Supernova”, EP di sei tracce firmato da Materianera, collaborazione tra Yendry Fiorentino, Davide “Enphy” Cuccu ed Alain Diamond.

Progetto nato a fine 2014 dalle idee dei tre musicisti torinesi con storie indipendenti in campo musicale e televisivo, ma con un obiettivo comune: disegnare un suono nuovo che fonda le ispirazioni ed influenze di ognuno di loro senza scendere a compromessi. Dalla black all’elettronica, dal soul al trip-hop, fino alla future bass.

Dopo 18 mesi di esplorazione dello spazio esterno i Materianera si tuffano negli abissi dello spazio interno. Un assaggio è già stato pubblicato in primavera con il singolo Space, che anticipa il nuovo album Abyss in uscita ad ottobre. Vibrazioni, movimenti tellurici, lampi di luce che si traducono in bassi da club, sinth taglienti e la voce di Yendry ad illuminare i nostri passi. Un disco da maneggiare con cura.

Gli show del 2017/2018 sono arricchiti da un vero e proprio strumento indossabile utilizzato da Yendry: un guanto “magico” (il T8 di ReMidi) che trasforma i gesti della sua mano destra in suoni, effetti e campioni.

Prima e dopo l’esplosivo set dei Materianera Luca Calem e Nembo Kid selezioneranno musica fino a tardi con un dj set tutto da ballare.

