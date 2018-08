SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 19 agosto.

In viale dello Sport, in prossimità di una rotatoria incidente fra auto e scooter in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

Sul luogo personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Lo scooterista ha riportato ferite ed è stato portato in ospedale per le cure mediche. Transito momentaneamente interrotto in quel tratto per i rilievi e i vari interventi.

