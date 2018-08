Solo quando l’uomo lasciava la casa e la signora si portava all’ufficio postale per il pagamento di alcune bollette ci si accorgeva del fattaccio

TERAMO – Operazione della Polizia nei giorni scorsi. Venerdì mattina, 17 agosto, una Volante è intervenuta presso l’ufficio postale di Via Pannella di Teramo per segnalazione di truffa in danno di un’anziana signora, residente nella zona della stazione.

La stessa riferiva ai poliziotti che nella prima mattinata, mentre si trovava davanti l’ingresso del condominio dove abita, notava un uomo intento a tenere aperta la porta dello stabile il quale si qualificava come “addetto alla manutenzione caldaie”. La signora lo faceva, pertanto, accedere all’interno del proprio appartamento al fine di fare verificare la funzionalità dell’impianto.

Solo quando l’uomo lasciava la casa e l’anziana signora si portava all’ufficio postale per il pagamento di alcune bollette, si accorgeva che dal proprio portamonete custodito nella borsa lasciata all’ingresso dell’appartamento, mancava la tessera Bancomat e denaro contante per circa 150 euro.

La Questura di Teramo ancora una volta invita soprattutto gli anziani alla massima cautela nel far accedere estranei all’interno delle proprie abitazioni, rimanendo sempre a disposizione, attraverso il 113 ad ogni necessaria verifica sull’’identità di chi bussa alla porta ed invita a visionare sul sito della Questura di Teramo, ovvero sul sito della Polizia di Stato, i consigli per prevenire le truffe.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)