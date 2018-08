TERAMO – Forze dell’Ordine in azione.

Nella serata di ieri, 18 agosto, gli agenti della Polizia di Teramo hanno denunciato per ricettazione un noto soggetto teramano poiché trovato in possesso di un I-Pad e altre apparecchiature informatiche rubate nel tardo pomeriggio in una abitazione di Teramo, zona Gammarana.

I poliziotti, con la localizzazione dell’I-pad hanno rintracciato l’uomo, di circa cinquant’anni, a Colleranesco di Giulianova, con la disponibilità del citato materiale che lo stesso ha escluso di aver personalmente sottratto. Nessuna traccia, invece, di alcuni orologi frutto del bottino, evidentemente destinati ad altri ricettatori.

