Cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al 118

MONTEFIORE DELL’ASO – Sinistro all’alba del 19 agosto.

A Montefiore dell’Aso un’auto, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è finita in un fosso.

All’interno un uomo che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. È stato successivamente portato al “Torrette” di Ancona in eliambulanza ma le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero troppo gravi.

La persona sarà sottoposta agli accertamenti dell’Alcol Test come da prassi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 107 volte, 107 oggi)