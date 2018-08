Lega Pro e LND in segno di lutto e rispetto per quanto accaduto martedì 14 agosto a Genova, hanno deciso di rinviare in data da destinarsi (molto probabilmente a domenica 26 agosto) tutte le partite del weekend (sabato 18 e domenica 19 agosto) del 1° Turno della Coppa Italia di Serie C e del Turno Preliminare di quella di D.

GENOVA- Anche il calcio in lutto per la tragedia (crollo del Ponte Morandi) di Genova. Non solo le 2 gare (Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina) di Serie A dove erano impegnate le squadre genovesi ma a fermarsi sono anche Serie C (Lega Pro) e Serie D.

In segno di rispetto e vicinanza verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia di Genova, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare della Coppa Italia di Serie C che erano in programma domenica 19 agosto.

Idem la Lega Nazionale Dilettanti che attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del Turno preliminare della Coppa Italia di Serie D che era in programma per questo fine settimana (sabato 18 e domenica 19 agosto) a domenica 26 agosto (data in cui era in programma il 1° Turno).

La LND in modo particolare, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22enne, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corviglianese, società del campionato di 2a Categoria ligure, tragicamente scomparso nel crollo del Ponte Morandi.

Sotto il Calendario delle 2 Coppe (C e D) prima del rinvio per lutto.

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dall’Alessandria) 2018/19:

ELENCO GIRONI :

Girone A: Albissola, Cuneo e Juventus B (o Under 23 che dir si voglia)

Girone B: Gozzano e Pro Patria.

Girone C: Pro Piacenza e Virtus Vecomp Verona

Girone D: Arezzo e Lucchese.

Girone E: Imolese, Ravenna e Rimini.

Girone F: Alma Juventus Fano, Gubbio e Vis Pesaro

Girone G: Arzachena ed Olbia

Girone H: Fermana, Rieti e Teramo

Girone I: Catanzaro, Cavese e Paganese.

Girone L: Bisceglie, Matera e Potenza

Girone M: Reggina, Siracusa e Vibonese.

CALENDARIO GARE GIRONI TRIANGOLARI E GIRONI A DUE:

Risultati 1a giornata di Domenica 5 agosto 2018:

Girone A: Cuneo (0 punti)-Albissola (3 punti) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 2-3 (17’e 22’Cais, 33’Zamparo [C] su rigore, 51’Zamparo [C] sempre su rigore, 57’Bezziccheri). Ha riposato: Juventus B (-).

Gara d’andata Girone B: Pro Patria-Gozzano (Gara giocata domenica 12 agosto) 2-2 (8’Rolfini [G] su rigore, 30’Mario Santana [P.P.] su rigore, 38’Messias [G], 75’Mastroianni [P.P.])

Gara d’andata Girone C: Pro Piacenza-Virtus Vecomp Verona (Gara giocata domenica 12 agosto) 1-1 (18’autorete di Manarin [P.P.], 67’Fasolo [V.V.V.])

Gara d’andata Girone D: Arezzo-Lucchese 1-1 (9’Aniello Cutolo [A], 25’Lorenzo Sorrentino [L])

Girone E: Ravenna (3 punti) -Rimini (0 punti) 1-0 (74’Salvatore Papa). Ha riposato: Imolese (-).

Girone F: Gubbio (3)-Vis Pesaro (0) 2-1 (19’Mattia Gennari [V.P.], 31’Ettore Marchi, 74’Casiraghi. All’88’espulso Lorenzo Paoli della Vis per doppia ammonizione). Ha riposato: Alma Juventus Fano (-).

Gara d’andata Girone G: Olbia-Arzachena 1-1 (50’Andrea Sanna [A], 91’Ceter [O])

Girone H: Teramo (1)-Fermana (1) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 0-0. Ha riposato: Rieti (-)

Girone I: Paganese (0)-Catanzaro (3) [Gara giocata domenica 12 agosto] 1-2 (6’Fischnaller, 11’Christian Cesaretti [P] su rigore, 55’Celiento). Ha riposato: Cavese (-).

Girone L: Matera (0)-Potenza (3) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 0-3 a tavolino [sul campo è finita 1-1 (71’Genchi [P], 74’Dellino [M]) ma visto che il Matera ha schierato il portiere Ioime che risultava squalificato (doveva scontare una giornata di squalifica rimediata la scorsa stagione nella Coppa Italia di Serie D quando indossava la maglia dell’Az Picerno) e così il giudice sportivo ha trasformato il punteggio di parità in vittoria per la squadra ospite]. Ha riposato: Bisceglie (-).

Girone M: Vibonese (1)-Siracusa (3) 1-2 (1’e 61’Modou Diop, 88’Bubas [V] su rigore). Ha riposato: Reggina (-).

Risultati 2a giornata di domenica 12 agosto 2018:

Girone A: Juventus B-Cuneo (Gara posticipata a martedì 21 agosto alle ore 20,30 e che si giocherà al Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria). Riposerà: Albissola.

Gara di ritorno Girone B: Gozzano-Pro Patria (Gara di ritorno posticipata a domenica 19 agosto)

Gara di ritorno Girone C: Virtus Vecomp Verona-Pro Piacenza (Gara di ritorno posticipata a domenica 19 agosto)

Gara di ritorno Girone D: Lucchese-Arezzo 1-1 (17’Provenzano [L] su rigore, 46’p.t. Lorenzo Tassi [A]) D.T.S. e 3-1 D.C.R. Sequenza rigori: Buglio (A) parato, Mattia Lombardo (L) gol, Bruschi (A) parato, Cardore (L) gol, Foglia (A) gol, Bortolussi (L) gol e Persano (A) parato.

Girone E: Rimini-Imolese (Gara posticipata a domenica 19 agosto alle ore 20,30 e che si giocherà al Comunale Tullo Morgagni di Forlì). Riposerà: Ravenna.

Girone F: Vis Pesaro-Alma Juventus Fano (Gara giocata a porte chiuse al Comunale Montefeltro di Urbino) 0-0. Ha riposato: Gubbio.

Gara di ritorno Girone G: Arzachena-Olbia 2-1 (13’Moi, 46’Loi, 83’Ceter [O])

Girone H: Rieti-Teramo (Gara posticipata a domenica 19 agosto alle ore 17,30). Riposerà: Fermana.

Girone I: Cavese-Paganese (Gara posticipata a domenica 19 agosto alle ore 18). Riposerà: Catanzaro.

Girone L: Bisceglie-Matera (Gara posticipata a domenica 19 agosto alle ore 17,30). Riposerà: Potenza.

Girone M: Reggina (1)-Vibonese (1) 0-0. Ha riposato: Siracusa (3).

In neretto le 2 squadre già approdate alla fase finale.

Programma 3a giornata di domenica 19 agosto:

Girone A: Albissola-Juventus B (Gara di ritorno posticipata a domenica 26 agosto). Riposerà: Cuneo.

Girone E: Imolese-Ravenna (Gara posticipata a mercoledì 22 agosto). Riposerà: Rimini.

Girone F: Alma Juventus Fano-Gubbio (ore 20,30) . Riposerà: Vis Pesaro.

Girone H: Fermana-Rieti (Gara di ritorno posticipata a domenica 26 agosto). Riposerà: Teramo.

Girone I: Catanzaro-Cavese (Gara di ritorno posticipata a domenica 26 agosto). Riposerà: Paganese.

Girone L: Potenza-Bisceglie (Gara di ritorno posticipata a domenica 26 agosto). Riposerà: Matera.

Girone M: Siracusa-Reggina (ore 20,30). Riposerà: Vibonese.

Le gare di Coppa Italia che si dovevano giocare da calendario o come recuperi domenica 19 agosto sono state tutte rinviate in data da destinarsi.

La Samb come le altre squadre di Serie C participanti alla Coppa Italia Tim entrerà in gioco nella Fase finale.

INFO NOVITA’ COPPA ITALIA SERIE C: Al termine della 1a fase della COPPA ITALIA 2018/2019, le ammonizioni conseguite dai tesserati

delle squadre che vi hanno partecipato sono azzerate e non concorrono con le ammonizioni delle fasi successive. Vengono comunque scontate nelle fasi successive del torneo le squalifiche conseguenti alla somma di ammonizioni maturate nella 1a fase.

COPPA ITALIA DI SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL CAMPODARSEGO) 2018/19:

Programma Turno Preliminare di domenica 19 agosto 2018 ore 16 (rinviato a domenica 26 agosto)

Gara 1: Tamai-Chions (Gara anticipata a sabato 18 agosto alle ore 20)

Gara 2: Cjarlins Muzane-Sandonà (Gara anticipata a sabato 18 agosto alle ore 16)

Gara 3: Clodiense Chioggia-Delta Porto Tolle (Gara posticipata a mercoledì 22 agosto alle ore 16)

Gara 4: Trento-St Georgen

Gara 5: Levico Terme-Virtus Bolzano

Gara 6: Montebelluna-Cartigliano

Gara 7: Ambrosiana-Vigor Carpaneto

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Adrense

Gara 9: Olginatese-Scanzorosciate

Gara 10: Ciserano-Calvina

Gara 11: Seregno-Villa D’Alme Valbrembana

Gara 12: Oltrepovoghera-Fanfulla

Gara 13: Sondrio-Lecco

Gara 14: Borgaro Nobis Torinese-Pro Dronero

Gara 15: Casale-Stresa Sportiva (ore 17)

Gara 16: Lavagnese-Ligorna

Gara 17: Sestri Levante-Fezzanese (Gara anticipata a sabato 18 agosto alle ore 18)

Gara 18: Reggio Audace (Reggiana)-Sasso Marconi (Gara posticipata a domenica 26 agosto alle ore 16)

Gara 19: Mezzolara-Modena

Gara 20: Axys Zola-Forlì

Gara 21: Savignanese-Classe

Gara 22: Castelfidardo-Santarcangelo

Gara 23: Recanatese-Jesina (Gara anticipata a sabato 18 agosto alle ore 20,30)

Gara 24: Bastia-Montegiorgio

Gara 25: Sporting Club Trestina-Cannara

Gara 26: San Nicolo Notaresco-Real Giulianova (ore 17)

Gara 27: Aglianese-Prato

Gara 28: Ghivizzano Borgo a Mozzano-Tuttocuoio

Gara 29: Gavorrano-San Gimignano

Gara 30: Scandicci-Sinalunghese

Gara 31: Olympia Agnonese-Campobasso

Gara 32: Città Di Anagni-Isernia

Gara 33: Anzio-Vis Artena

Gara 34: Ladispoli-Flaminia (Gara anticipata a sabato 18 agosto alle ore 20,30)

Gara 35: Ostia Mare-Budoni (Gara posticipata a mercoledì 22 agosto alle ore 17)

Gara 36: Torres-Latte Dolce (ore 18)

Gara 37: Castiadas-Lanusei (ore 17,30)

Gara 38: Avellino-Nola (Gara posticipata a domenica 26 agosto alle ore 16)

Gara 39: Turris-Pomigliano (ore 17)

Gara 40: Sorrento-Granata (ore 17)

Gara 41: Sarnese-Portici (ore 18)

Gara 42: Bari-Bitonto (Gara posticipata a domenica 26 agosto alle ore 16)

Gara 43: Fidelis Andria-Città Di Fasano (Gara posticipata a domenica 26 agosto alle ore 16)

Gara 44: F.C. Francavilla-Rotonda (ore 17)

Gara 45: Castrovillari-Cittanovese

Gara 46: Locri-Roccella (ore 17)

Gara 47: Palmese-Città di Messina

Gara 48: Sancataldese-Marsala

Programma Primo turno di domenica 26 agosto 2018 ore 16 (rinviato in data da destinarsi)

Gara 1: Vincente gara 1-Vincente gara 2

Gara 2: Adriese-Vincente gara 3

Gara 3: Belluno-Vincente gara 4

Gara 4: Union Feltre-Vincente gara 5

Gara 5: Arzignano Valchiampo-Vincente gara 6

Gara 6: Este-Legnago Salus

Gara 7: Vincente gara 7-Vincente gara 8

Gara 8: Vincente gara 9-Vincente gara 11

Gara 9: Vincente gara 10-Darfo Boario

Gara 10: Vincente gara 12-Pavia

Gara 11: Virtus Bergamo-Vincente gara 13

Gara 12: Folgore Caratese-Pro Sesto

Gara 13: Arconatese-Bustese

Gara 14: Inveruno-Caronnese

Gara 15: Crema-Pergolettese

Gara 16: Ponte San Pietro Isola-Caravaggio

Gara 17: Borgosesia-Vincente gara 15

Gara 18: Bra-Vincente gara 14

Gara 19: Savona-Massese

Gara 20: Vincente gara 17-Vincente gara 16

Gara 21: Vincente gara 18-Lentigione

Gara 22: Vincente gara 19-Fiorenzuola

Gara 23: Vincente gara 20-Mantova

Gara 24: Vincente gara 21-R.C. Cesena

Gara 25: Sammaurese-San Marino

Gara 26: Vincente gara 22-Vincente gara 23

Gara 27: Pineto-Sangiustese

Gara 28: Vincente gara -Vincente gara 25

Gara 29: A.S.D Francavilla Calcio-Vincente gara 26

Gara 30: Vastese-Avezzano

Gara 31: Vincente gara 35-Aprilia Racing Club

Gara 32: Vincente gara 36-Vincente gara 37

Gara 33: Trastevere-Vincente gara 34

Gara 34: Sff Atletico-Vincente gara 29

Gara 35: Latina-Vincente gara 33

Gara 36: Monterosi-Lupa Roma

Gara 37: Cassino-Vincente gara 32

Gara 38: Montevarchi-Sangiovannese

Gara 39: Real Forte Querceta-Viareggio

Gara 40: Seravezza Pozzi-Ponsacco

Gara 41: Pianese-Vincente gara 30

Gara 42: Vincente gara 27 -Vincente gara 28

Gara 43: Audace Cerignola-Vincente gara 31

Gara 44: Taranto-Nardò

Gara 45: Team Altamura-Vincente gara 42

Gara 46: Gravina-Vincente gara 43

Gara 47: Gragnano-Vincente gara 41

Gara 48: Vincente gara 39-Nocerina

Gara 49: Vincente gara 40-Vincente gara 38

Gara 50: Savoia-Gelbison

Gara 51: Vincente gara 44-Vincente gara 45

Gara 52: Gela-Troina

Gara 53: Vincente gara 46-Vincente gara 47

Gara 54: Messina-Igea Virtus Barcellona

Gara 55: Acireale-Vincente gara 48

CALENDARIO DATE

Domenica 26 agosto (e non più il 19 come in precedenza stabilito) 2018 Turno preliminare in gara unica

? (e non più Domenica 26 agosto e non più il 19 come in precedenza stabilito) 2018 1° Turno in gara unica

Mercoledì 26 settembre 2018 Trentaduesimi di finale in gara unica

Mercoledì 31 ottobre 2018 Sedicesimi di finale in gara unica

Mercoledì 28 novembre 2018 Ottavi di fianale in gara unica

Mercoledì 12 dicembre 2018 Quarti di finale in gara unica

Mercoledì 27 marzo 2019 Semifinale di andata

Mercoledì 3 aprile 2019 Semifinale di ritorno

Sabato 18 maggio 2019 Finale – gara unica

Ecco le 19 squadre (col blocco ripescaggi) che dovrebbero comporre la Serie B 2018/19:

ASCOLI, BENEVENTO (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20°), BRESCIA, CARPI, CITTADELLA, COSENZA (neopromosso avendo vinto i Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), CREMONESE, CROTONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FOGGIA, LECCE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A), PADOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), PALERMO, PERUGIA, PESCARA, SALERNITANA, SPEZIA, VENEZIA e VERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°).

In neretto le squadre retrocesse dalla Serie A e le neopromosse dalla Serie C .

Ricordiamo che Avellino, Bari e Cesena causa fallimento societario sono state escluse dal torneo e ripartiranno tutte e tre dalla Serie D.

A nostro avviso potrebbe essere anche giusta l’idea di voler ridurre le squadre di B ma sarebbe meglio farlo riportando il Campionato cadetto come molti anni fa (fino alla stagione 2002/03) a 20 squadre e non a 19 con una che poi a turno deve riposare. La scelta più saggia che potrebbe fare la Lega dunque sarebbe quella di dare ragione ai risultati del campo (già penalizzati coi fallimenti di Avellino, Bari e Cesena) dello scorso anno ripescando come 20a squadra la Virtus Entella che si era quasi salvata pareggiando il doppio spareggio play out contro l’Ascoli. Dispiace comunque che sono state finora illuse squadre e piazze importanti come Catania, Novara e Siena che sembravano sicure del ripescaggio prima della decisione di questo blocco.

Intanto lunedì scorso 13 agosto è uscito il calendario a 19 squadre.

Ecco le squadre (per ora 59) divise per regioni che in base ai risultati del campo dovrebbero comporre la Serie C (ex Lega Pro) 2018/19:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): Matera e POTENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H).

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e VIBONESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) .

Campania (4) : Casertana, CAVESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone H , vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Juve Stabia e Paganese.

Emilia Romagna (5): IMOLESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna e RIMINI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D).

Friuli Venezia Giulia (2): Pordenone e Triestina.

Lazio (2): RIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G) e Viterbese Castrense.

Liguria (2): ALBISSOLA 2010 (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E) e VIRTUS ENTELLA (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro l’Ascoli)

Lombardia (6): Albinoleffe, AURORA PRO PATRIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2018), Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate.

Marche (4): Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e VIS PESARO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F) .

Piemonte (5): Alessandria, Cuneo, GOZZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), JUVENTUS B (seconda squadra della famosa società di Serie A) NOVARA (?B; retrocesso direttamente dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunto 20°) e PRO VERCELLI (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 21a)

Puglia (3): Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (2): Arzachena ed Olbia.

Sicilia (3): Catania (?B), Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani.

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena (?B)

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e TERNANA (retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a).

Veneto (2): L.R. Vicenza (che si è fuso col Bassano Virtus [il quale ripartirà col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]) Virtus e VIRTUS VECOMP VERONA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), la seconda squadra di A, le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate.

(?B)= potrebbero essere ripescate in Serie B (se non sarà a 19 squadre)

A queste squadre sopra citate si potrebbero aggiungere altre squadre ripescate.

INFO SERIE C- In Serie C come già risaputo è stato deciso di rinviare la composizioni dei Gironi ed il sorteggio dei calendari che era previsto per martedì 7 agosto. La presentazione dei calendari (sorteggiati) preceduta ovviamente dalla composizione dei Gironi è stata posticipata a mercoledì 22 agosto.

Slitta così anche la data della 1a giornata di Campionato (che era inizialmente prevista per il weekend del 25 e 26 agosto), posticipata al weekend del 1° e 2 settembre.

Ecco la possibile composizione dei tre Gironi di Serie C 2018/19:

GIRONE A (a 20 squadre): Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus B (o Under 23 che dir si voglia), Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.

GIRONE B (a 20 squadre): Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, SAMB, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Triestina, Vicenza Virtus, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C (a 19 squadre): Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Ecco le squadre divise per regioni che dovrebbero comporre la Serie D 2018/19:

Abruzzo: Avezzano, Francavilla 1927, REAL GIULIANOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Pineto, San Nicolò Notaresco (ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò) e Vastese.

Basilicata : Az Picerno, Francavilla e ROTONDA CALCIO (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata).

Calabria : CASTROVILLARI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Cittanovese, LOCRI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria), Palmese e Roccella.

Campania : AVELLINO (verrà aggiunto in soprannumero in D), Frattese, Gelbison Vallo della Lucania, Gragnano, Herculaneum, Nocerina, Pomigliano, Portici, Sarnese, SAVOIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), SORRENTO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B) e Turris.

Emilia Romagna : AXYS ZOLA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), CESENA (Aggiunto in soprannumero), CLASSE (Ripescato), Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, MODENA (radiato dopo la 12a giornata dalla Serie C Girone B), REGGIANA (Aggiunta in soprannumero col nome REGGIO AUDACE), Romagna Centro, Sammaurese, Sasso Marconi, SANTARCANGELO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone B), SAVIGNANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B) e Vigor Carpineto.

Friuli Venezia Giulia : CHIONS (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia), CJarlinz Muzane e Tamai.

Lazio : Albalonga, ANZIO (Ripescato), APRILIA RACING (Società nata dalla fusione tra Aprilia e Racing Fondi [che era retrocessa dopo aver perso il play out di Serie C Girone C]), Cassino, CITTA’ DI ANAGNI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B), LADISPOLI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostia Mare, Sff Atletico, Trastevere, Virtus Flaminia e VIS ARTENA (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A).

Liguria : FEZZANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria), Lavagnese, Ligorna, Savona, Sestri Levante ed Unione Sanremo.

Lombardia: ADRENSE (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C), Arconatese, Bustese, CALVINA (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Caravaggio, Caronnese, CAVENAGO FANFULLA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A), Ciliverghe Mazzano, Ciserano, Como (?C), Crema, Darfo Boario, Folgore Caratese, Inveruno, Lecco, Mantova, Olginatese, OltrepoVoghera, Pavia, Pergolettese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, SONDRIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), VILLA D’ALME’ VALBREMBANA (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza) e Virtus Bergamo.

Marche: Castelfidardo, JESINA (Ripescata, era retrocessa sul campo in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò), Matelica, MONTEGIORGIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche), Recanatese e Sangiustese.

Molise: Campobasso, ISERNIA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Molise) ed Olympia Agnonese.

Piemonte: Borgaro Nobis Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, PRO DONERO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) e STRESA SPORTIVA (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Puglia: Audace Cerignola, BARI (Aggiunto in soprannumero), CITTA’ DI FASANO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Puglia), FIDELIS ANDRIA (Dovrebbe essere aggiunta in soprannumero, ma manca ancora l’ufficialità), Gravina, Nardò, OMNIA BITONDO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Taranto e Team Altamura.

Sardegna: Budoni, CASTIADAS (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Lanusei, Latte Dolce e TORRES (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza).

Sicilia: Acireale, CITTA’ DI MESSINA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B), Gela, Igea Virtus Barcellona, MARSALA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), Messina, Sancataldese e Troina.

Toscana: AGLIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), Aquila Montevarchi, GAVORRANO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone A) , Ghivizzano Borgoamozzano, Massese, Pianese, Ponsacco, PRATO (?C; retrocesso direttamente [per distacco superiore agli 8 punti dalla 16a] dalla Serie C Girone A , dove è giunto ultimo [19°]), Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, SAN GIMIGNANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, SINALUNGHESE (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Tuttocuoio e Viareggio.

Trentino Alto Adige: Levico Terme, SANKT GEORGEN (Neopromosso avendo vinto la Coppa Italia Dilettanti 2018), Trento e VIRTUS BOLZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige).

Umbria: BASTIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria e la Coppa Italia Dilettanti), CANNARA (Ripescato) e Sporting Trestina.

Veneto : Adriese, Ambrosiana, Belluno, Campodarsego (vincitore Coppa Italia di Serie D 2018), CARTIGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A), Clodiense, Delta Rovigo, Este, Legnago Salus, MONTEBELLUNA (Ripescato), SANDONA'(Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B), Union ArzignanoChiampo ed Union Feltre.

Repubblica di San Marino: San Marino.

Nei prossimi giorni a queste squadre potrebbero aggiungersi altre ripescate.

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie C), neopromosse (dall’Eccellenza), fuse (tra loro) e ripescate.

?C= Le squadre che potrebbero ancora essere ripescate in Serie C.

