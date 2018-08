SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso 16 di agosto il Facente Funzioni Comandante dei Vigili Urbani di San Benedetto, Giuseppe Coccia, è diventato dirigente di ruolo della Polizia Municipale del Comune di San Benedetto.

A seguito dell’incarico al comandante, oltre allo stipendio, verrà corrisposta una retribuzione, per la posizione, di 34 mila euro. L’atto con cui viene nominato è un decreto a firma del sindaco Pasqualino Piunti. Già ad aprile 2017 il comandante Coccia era stato incaricato a capo del settore, ma era una posizione tecnicamente “ad incarico”, da due giorni è un dirigente “di ruolo”.

La nomina, però, non è andata a genio al consigliere di “Ripartiamo da Zero” Giorgio De Vecchis che pur non contestando la professionalità del comandante Coccia ritiene De Vecchis contesta il conferimento di un incarico “fisso” perché secondo lui non c’era l’interesse pubblico per una nomina a tempo indeterminato avendo il comandante Coccia ancora due anni di contratto a tempo determinato.

Da parte nostra le congratulazioni di tutta la redazione a Giuseppe Coccia per la definitiva promozione a comandante dei vigili urbani sambenedettesi.

