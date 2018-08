SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un appuntamento da segnare sul calendario per i tifosi rossoblu. Mentre sull’inizio del campionato di Serie C c’è ancora incertezza, la Samb decide di presentarsi ai fan domenica 26. Alle 18 infatti gli uomini di Magi sfideranno in amichevole il Rimini neo promosso in terza serie.

Al termine della sfida, poi, mister e calciatori sfileranno sul campo uno ad uno presentandosi alla tifoseria. I biglietti per Samb-Rimini dunque possono essere acquistati dal 16 agosto in prevendita mentre il botteghino della Nord apre lo stesso giorno gara la mattina alle ore 10 fino alla fine del primo tempo.

Questi i prezzi.

– CURVA NORD “M.CIOFFI”: 5,00 euro

– CURVA SUD OSPITI: 5,00 euro

– TRIBUNA LATERALE NORD “T. MANFRIN”: 10,00 euro (Intero), 2,00 euro (Under 12)

– TRIBUNA CENTRALE “M.BERGAMASCO”: 15,00 euro (Intero), 2,00 euro (Under 12)

Per questa gara rimarrà chiusa la Tribuna Est Mare

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 76 volte, 76 oggi)